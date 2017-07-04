Случчанка из Нью-Йорка: Здесь проще купить новые туфли, чем чинить старые 2 4.07.2017, 12:19

Как белоруска после 30-ти переехала в США, чтобы танцевать фламенко.

Случчанка Наталья Басова 14 лет назад уехала жить в США. 44-летняя женщина рассказала kurjer.info о своей жизни в Нью-Йорке, что везет из Беларуси в Америку, за какие блага американцы платят большие деньги, а белорусам они даются почти даром.

О переезде в США

Родилась я в Слуцке, училась в СШ № 6. Мой муж перебрался в Америку первый, работает в IT-сфере программистом. Он с самого детства мечтал об Америке, даже стены его комнаты украшали фотообои с видами Нью-Йорка. А я только спустя три года приехала к нему на все готовое. У меня нет классической эмигрантской истории, когда из ничего человек добивается всего.

Первое время мы жили в коммунальной квартире, хотя работа была, и вопрос выживания не стоял. В Нью-Йорке сами американцы до сих пор живут в коммуналках, не все могут себе позволить снять квартиру целиком.

Несмотря на маленькую комнату — можно было сидя на кровати пропылесосить все помещение, там было очень здорово. В нашей квартире жили совершенно разные люди — и любители бродвейских мюзиклов, и ямайцы, и студенты.

О жилье

Сейчас мы живем в Джерси-Сити, около Гудзона. У нас своя тр

хкомнатная квартира. Одно из неудобств — в квартире нет стиральной машины. Сушилка и две машинки находятся на этаже. Они обслуживают шесть квартир. Семьям с детьми это не очень удобно, но наш вариант неплохой. В Нью-Йорке много домов, где нельзя устанавливать стиральные машины. Жители пользуются прачечными.

Коммунальные платежи у нас больше $600. Отопление зимой забирает еще $300 в месяц. На работу консьержа и уборку вне квартиры скидываются жильцы.

Квартиру мы взяли в кредит на 30 лет. Но, возможно, с ней мы расстанемся. У нас две дочери трех и пяти лет. Поэтому, когда станет вопрос об их образовании, придется переезжать в более скромное жилье и поближе к хорошей школе. Здесь свои реалии: если бесплатная школа хорошая — квартиры рядом дорогие, а если школа плохая — жилье поблизости с ней дешевле.

Американцы предпочитают жить в маленьких городах, добираться на работу 2−3 часа. Слуцк по их маркам — самый лучший вариант. Он недалеко от столицы, а сам город маленький и уютный. Нашей семье больше нравится урбанистическая среда. А еще муж работает тяжело и много, поэтому жалко тратить время на дорогу.

О языковом барьере

Думала, что английский язык знаю сносно. Но когда приехала в Америку, языковой барьер стал самой большой проблемой. Я ничего не понимала, по несколько раз переспрашивала. Нужно было не только хлеб в магазине купить, а какие-то документы получить, что-то уточнить, разузнать. Это был постоянный стресс, который я тяжело переносила.

Понравилось то, что люди здесь очень терпеливые. Они привыкли к разным акцентам, возятся с тобой, помогают. Часто стоишь на улице, уткнувшись в карту или телефон, тут же подходит человек, спрашивает: «Вам помочь?»

Мне нравится, что американцы тактичные и вежливые. Человек проходит мимо и обязательно говорит: «Извините». Считается, что он вторгается в мое личное пространство.

У детей первый язык русский. Старшей дочке было сложно в школе. Она до сих пор ходит в специальный класс для тех, кто родился в Америке, но английский их не родной язык. Важно, чтобы был хороший словарный запас в английском языке, потому что я могу дочке мало дать.

Обычно дети эмигрантов, придя в школу, полностью переключаются на новое общество. Поэтому очень важно, что мы каждое лето прилетаем в Беларусь. Бабушка читает Пушкина внучкам перед сном.

Что удивляло первое время

Я была уверена, что Нью-Йорк город больших площадей, небоскребов. На самом деле, жилая часть, как правило, состоит из старых деревянных домов — двухэтажных с подвальными квартирами. И в воздухе витает запах древесины. Когда мы жили в Гарлеме, у меня было такое ощущение, будто я в бане.

В городе много людей разных национальностей. Первое время, сидя в метро, я не могла оторвать взгляд от лиц, потом что было непривычно. Когда приезжаешь в Беларусь, кажется, все как одна семья, лица похожи. Пестрота в Нью-Йорке радует, меня никто никогда не раздражает.

Первый шок от Америки я получила, когда приехали к друзьям в гости. Их старшая дочь очень долго просила отпустить ее к подружке. Я спросила у своей подруги, почему она не может этого позволить. На что получила ответ: «Она не может пойти. Дочь надо отвезти на машине, туда пешком не добраться». Это было странно, потому что дом находился в пределах видимости.

Любимые места в Нью-Йорке

Я очень люблю Бэттери-Парк-сити, он находится через одну остановку от нас. Мы часто ездим туда с детьми. В парке есть зимний сад, где проходит много концертов, мероприятий. Дети могут рисовать. Для подростков играет музыка, можно танцевать или принести свой музыкальный инструмент. Для пожилых людей устраивают мастер-классы по живописи.

В Нью-Йорке много музеев. Мне нравился Линкольн-центр, рядом Метрополитен-опера с картинами Шагала. Люблю ходить и в музеи современного искусства с детьми. Им там не скучно — есть игровые дворики. Для взрослых там проходят лекции, концерты.

Еще центральный парк, но если там немного людей. Весной и летом там все бегают, гуляют или отдыхают на траве. Места хватает всем, но я люблю раннюю весну и позднюю осень, когда красиво и мало людей.

В книжных магазинах проходят презентации книг, концерты на каждом шагу. В метро иногда выступают музыканты уровня концертных залов.

На улицах можно взять бесплатную газету со списком, где и что происходит в Нью-Йорке, даже в твоем районе. Самообразование и развлечения можно получить практически бесплатно.

О продуктах

Большую часть продуктов я заказываю в интернете, что очень удобно.

С рождением детей я перешла на более дорогие продукты. В среднем на еду уходит $600 в месяц. Но в общем, еда недорогая. Можно купить десяток яиц за $1, а можно и за $3, и за $6. Или курицу — за $4 или $14. Буханку хлеба — за $1 или $6. Но в дешевой еде очень много консервантов. Я стараюсь выбирать среднее.

Когда я приезжаю в Слуцк, я скупаю у бабушек на рынке всю сельхозпродукцию. Удивительно, что в Беларуси выращенные продукты со своих огородов очень дешевые. В Америке то, что выращено рядом и в маленьких объемах, стоит дороже, чем-то, что привезено издалека, с каких-либо корпоративных производств.

О транспорте

У нас нет машины, слава Богу, и нет на нее страховки, которая очень дорогая в Америке. Мы пользуемся общественным транспортом. Муж добирается на работу на метро, хотя это тоже недешево. Каждый день уходит по 10 долларов.

О местной кухне

Блюд американской кухни я не знаю. В Нью-Йорке собралось столько кухонь мира, что все перепробовать сложно. Например, китайская, азиатская, ливанская, французская, испанская. Мы любим итальянский и турецкие рестораны. Летом ходим в них часто.

В ресторане иногда перекусить дешевле, чем готовить дома. В магазинах есть буфеты, где можно тут же покушать за столиком. Американцы любят ходить в общепит просто на бокал вина. Порции большие, например, салат можно разделить на четверых человек.

Крепкие напитки молодежь пьет только в барах. Принято после работы выпить стаканчик пива, побеседовать с барменом.

Проблема фастфуда до сих пор существует. Например, если я не взяла на пляж свою еду, то детям приходится покупать картошку фри. Пицца у нас в семье сейчас любимая еда. До «Кока-колы» мы еще не добрались.

Я стараюсь готовить дома каши, супы, салаты. Последние в Америке очень популярны. Салаты готовят из зелени с добавлением разных продуктов — мяса, овощей, фруктов, сыров и других компонентов. И это основное блюдо, а не закуска, как у белорусов.

О транспорте

У нас нет машины, слава Богу, и нет на нее страховки, которая очень дорогая в Америке. Мы пользуемся общественным транспортом. Муж добирается на работу на метро, хотя это тоже недешево. Каждый день уходит по 10 долларов.

Об одежде

Благодаря Китаю одежда в Америке дешевая. Самое ходовая — трико. А из обуви — кроссовки. На внешний вид никто не обращает внимания. В любой одежде ты можешь зайти в ресторан и музей.

Я всем рассказываю, что единственный раз в Нью-Йорке я себя чувствовала одетой не по случаю, когда пришла на соревнования по бальным танцам. И танцовщицы, и зрители были одеты в платья, а я в джинсах.

При этом одеваются люди интересно, пытаются экспериментировать с прическами, цветовыми гаммами, силуэтах. Смешивают разные стили одежды. Американки следят за модными тенденциями, покупают и авторские вещи.

У мужа на работе дресс-код — белая рубашка и костюм. Многие посмеиваются, когда видят в метро целую толпу спешащих мужчин в рубашках с портфелями.

Что дорого

Если еда и одежда сравнительно дешевые, все остальное здесь достаточно дорогое. Например, купить новую обувь дешевле, чем починить старую. Все услуги стоят немалых денег. И образование тоже дорогое удовольствие.

Если бы мои дети жили в Беларуси, они бы ходили и в музыкальную школу, и на танцы, и на рисование, и на плетение из соломки. Тут же за 45-минутное занятие на дому с учителем музыки надо заплатить 45 долларов. Музыкальные школы еще дороже.

Дополнительное образование даже имеет значение при поступлении в институт. Комиссия смотрит не только на знания, но и на общее развитие.

Танцую фламенко

Когда приехала в Нью-Йорк, начала заниматься фламенко. Тут очень много учителей, танцоров, приезжают преподаватели из Испании.

Какое-то время я проводила в Минске мастер-классы по фламенко. У меня была идея провести и в Слуцке занятия. Единственное, тяжело найти помещение.

Я бы могла бесплатно учить детей и взрослых фламенко, чтобы не сидеть летом без дела, когда приеду в Слуцк к родителям. Причем фламенко — это танец без возраста, там нет прыжков, скачков, поднятия ног. И танцевать можно даже в столетнем возрасте.

О работе

Когда не было разрешения на работу, трудилась в ресторане администратором нелегально. Когда получила разрешение на работу, я преподавала гимнастику и танцы для детей.

Многие думаю, что устроится на хорошую работу в Америке легко, но это не так. Мой муж отсылал до тысячи резюме, когда искал работу в Нью-Йорке. Американцы изучают в школе, как проходить интервью, как себя подать. А мужу пришлось этому учиться самому.

Один мой знакомый, которому сорок лет, параллельно работает и учится новой специальности. Он в шутку называет себя вечным студентом. Мужчина всегда готов к увольнению. Если это произойдет, то ему надо найти работу в течение месяца, чтобы не потерять квартиру.

Больные работники никому не нужны. И ты начинаешь бегать к врачам каждый год и проверять здоровье. Я считаю, самое главное достоинство Америки в принципе «мы тебе мешать не будем, но помогать особо тоже».

Кто входит в круг общения

У меня много друзей, которые занимаются фламенко — и американцы, и израильтяне, и французы, и румыны, и белорусы. Общаемся мы редко, хотя живем в 20 минутах езды. Все заняты, работают.

Семья в Америке — важная часть личной жизни. Все праздники и дни рождения длятся два часа, не больше. Все говорят «до свидания», «спасибо» и разъезжаются. Есть ритуалы, которые не принято нарушать. Хотя мне и нравятся белорусские застолья, а уже лезут американские мысли в голову: «Как же это так, столько времени ушло, а надо ж выспаться».

Важно интегрироваться в американское общество, но есть национальности, которые живут в своем анклаве и прекрасно себя чувствуют. И ничего страшного, многие и язык не знают, не нарушают законы и живут счастливо.

Что привозим из Беларуси

В Америку из Беларуси я везу детские книги на русском языке. Люблю белорусскую косметику. Она очень дешевая, и я запасаюсь на целый год. Везу детскую обувь в больших количествах. Мне она нравится — качество лучше, кожа мягкая, сидит на детской ножке хорошо.

Покупаю для себя белорусскую верхнюю одежду — роскошные зимние пальто, куртки. Все эти вещи качественные, а белорусы почему-то ими не довольны. Шоколадные конфеты везем как сувениры.

Чему поучиться у американцев

Поддерживать любую инициативу людей. И не мешать им жить. После Америки начала задумываться о судьбах людей своего многоквартирного дома в Слуцке. Вроде, люди приветливые в Беларуси, но ты можешь жить рядом с алкоголиком, и не хотеть замечать, как в этой семье страдает ребенок. Белорусы очень часто говорят: «Ай, лучше не вмешиваться».

Белорусам у американцев стоит поучиться соблюдать личное пространство, при этом не закрывать глаза на вопиющие вещи и помогать друг другу.