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Гидромет: В среду будет до +22 градусов

  • 4.07.2017, 12:34
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 июля.

Завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине пройдут дожди, днем на большей части территории - кратковременные дожди.

В отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер будет западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - 16-22 градуса выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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