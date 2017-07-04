Гидромет: В среду будет до +22 градусов 4.07.2017, 12:34

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 июля.

Завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине пройдут дожди, днем на большей части территории - кратковременные дожди.

В отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер будет западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - 16-22 градуса выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.