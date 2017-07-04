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Буду срывать портреты Сталина отовсюду

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  • Виктория Ивлева
  • 4.07.2017, 12:44

Не надо рассказывать про его «подвиги» - их не было.

3 июля, в 80 годовщину начала Большого террора в СССР (сталинских чисток 1937-38 годов), я соскребла в вагоне московского метро два этих изображения. Одно было намертво приклеено в рекламу компании «Евросеть», а второе - в рекламу Lockobankа Локо-Банк.

Для вас, наследники Сталина, развешивающие его портреты, ставящие ему памятники, реставрирующие мемориальные доски в его честь и мечтающие о возврате в СССР, я расскажу, что это было такое – Большой террор.

Так вот. 3 июля 1937 года Иосиф Сталин подписал телеграмму секретарям обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик, в которой были такие строки:

«Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников/.../ являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений /.../.

ЦК ВКП(б) предлагает /.../ чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки, а остальные враждебные элементы были бы высланы в районы по указанию НКВД.

ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих высылке».

Далее в ЦК товарищу Сталину начинают приходить предложения со всей страны о том, сколько местные власти рекомендуют расстрелять, а сколько выслать. И товарищ Сталин любимыми красным или синим карандашом пишет за на всех этих жутких предложениях по плановым расстрелам граждан своей страны, нигде - ни разу! - не снизив предложенные цифры.

5 июля выходит новое решение Политбюро, опять подписанное Сталиным, о заключении в лагеря на 5-8 лет всех жён осуждённых изменников родины, членов право-троцкистской шпионско-диверсионной организации. Дети же из арестованных семей изымались и направлялись в детские дома. где им меняли фамилии. Двадцать пять тысяч детей были за один только год направлены в детские дома, то есть шло методичное уничтожение ячейки общества - семьи.

За год с небольшим Большого террора было расстреляно 681 692 человека. То есть примерно по 1420 человек в день.

Шестерых человек вывели на расстрел из дома, в котором я сейчас живу, одного из них - начальника технического отдела Управления производства художественных фильмов Главного управления кинематографии Владимира Леонидовича Степанова - из квартиры напротив. Я очень часто представляю, как к нам во двор въезжает почти бесшумно черная Маруся, как из нее выскакивают ладные лихие убийцы, забегают к нам в подъезд, как выводят этого Степанова, как замирает двор и бесшумно рыдает его жена или мать в разоренной квартире... Степанов был расстрелян 21 апреля 1938 года. Почему и за что - неизвестно.

Расстреливались крестьяне и рабочие, служащие и ученые, писатели и поэты, инженеры и архитекторы, врачи и экономисты, бывшие члены Государственной Думы и активисты небольшевистских партий. Спасения не было никому.

В адском пламени Большого террора погиб в лагере в Второй речке во Владивостоке Осип Мандельштам.

Очнитесь, расклейщики портретов усатого тирана и убийцы!

Не надо рассказывать про его подвиги - их не было. Это не он выиграл войну - это мучимый им народ ее выиграл ценой неимоверных страданий, героизма и миллионов жизней.

И индустриализация - это тоже народ.

И послевоенное восстановление - опять народ.

Он же только мучил и убивал. Мучил и убивал. Мучил и убивал.

Убивал людей,

убивал совесть,

убивал право,

убивал закон,

убивал порядочность,

убивал достоинство,

убивал честность,

убивал, убивал, убивал.

Я буду срывать его портреты отовсюду.

В память о тех, чью жизнь он забрал.

Все приведенные здесь факты взяты мной из открытых источников, которые доступны любому человеку, владеющему грамотой.

Виктория Ивлева, «Фейсбук»


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