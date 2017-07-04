Посол Франции раскритиковал белорусские власти за аресты «тунеядцев»1
- 4.07.2017, 13:01
Реакция режима на протесты была диспропорциональной.
В интервью tut.by французский дипломат Дидье Канесс напомнил руководству Беларуси о правах человека.
Отвечая на вопрос, как во Франции восприняли весенние акции протеста, которые прокатились по всей Беларуси, посол отметил, что его страна внимательно следила за происходящим и «не одобряет репрессии против протестных движений».
– Это была диспропорциональная реакция, это было нарушением Беларусью свободы собраний и ассоциаций, – заявил он, говоря о задержаниях в ходе выступлений «тунеядцев».
Также Канесс добавил, что у Франции и Евросоюза идет с Минском «открытый и искренний диалог по правам человека».
– Но иногда этот диалог становится критичным, – добавил он.
Кроме того, французский дипломат привел пример, как подобные акции протеста проходят во Франции.
– Французы очень социально активны, особенно если хотят протестовать против чего-то. Очень любят выйти на улицу, устроить демонстрацию. Между властью и обществом идет постоянный диалог, который иногда принимает форму конфликта. Но есть механизм, чтобы решать проблемы, – подчеркнул посол.