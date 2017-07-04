Посол Франции раскритиковал белорусские власти за аресты «тунеядцев» 1 4.07.2017, 13:01

Дидье Канесс

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Реакция режима на протесты была диспропорциональной.

В интервью tut.by французский дипломат Дидье Канесс напомнил руководству Беларуси о правах человека.

Отвечая на вопрос, как во Франции восприняли весенние акции протеста, которые прокатились по всей Беларуси, посол отметил, что его страна внимательно следила за происходящим и «не одобряет репрессии против протестных движений».

– Это была диспропорциональная реакция, это было нарушением Беларусью свободы собраний и ассоциаций, – заявил он, говоря о задержаниях в ходе выступлений «тунеядцев».

Также Канесс добавил, что у Франции и Евросоюза идет с Минском «открытый и искренний диалог по правам человека».

– Но иногда этот диалог становится критичным, – добавил он.

Кроме того, французский дипломат привел пример, как подобные акции протеста проходят во Франции.

– Французы очень социально активны, особенно если хотят протестовать против чего-то. Очень любят выйти на улицу, устроить демонстрацию. Между властью и обществом идет постоянный диалог, который иногда принимает форму конфликта. Но есть механизм, чтобы решать проблемы, – подчеркнул посол.