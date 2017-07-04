ОПЕК увеличила добычу нефти до максимума 4.07.2017, 13:15

Половину прироста обеспечили освобожденные от обязанности снижать добычу Ливия и Нигерия.

Среднесуточный объем добычи нефти в странах ОПЕК в июне 2017 года вырос на 260 тыс. барр. и достиг максимума с начала года, сообщает Bloomberg (перевод – РБК).

Примерно половину прироста обеспечило увеличение добычи в Ливии и Нигерии, которые освобождены картелем от обязательств по снижению объемов нефтедобычи.

В частности, объем суточной добычи нефти в Ливии впервые за четыре года превысил 1 млн барр., тогда как еще в начале 2017 года в этой стране добывалось не более 690 тыс. барр. нефти в сутки.

Опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что быстрый рост нефтедобычи может свести на нет эффект от сокращений, произведенных ранее входящими в картель странами в рамках сделки ОПЕК с другими крупными производителями нефти.

Это тем более вероятно, что увеличение объемов добычи было зафиксировано в июне и в тех странах, которые входят в число участников соглашения об ограничении. Так, Саудовская Аравии нарастила добычу по сравнению с маем на 90 тыс. барр./сутки, а Ангола и Объединенные Арабские Эмираты — на 40 тыс. барр.

С учетом Ливии и Нигерии совокупный суточный объем нефтедобычи картеля в июне, по данным Bloomberg, на 390 тыс. барр. превышал целевой уровень, зафиксированный в соглашении с партнерами ОПЕК.

Кроме того, в мае 2017 года в состав ОПЕК вошла Экваториальная Гвинея, ставшая 14-м членом картеля. Среднесуточная добыча нефти в этой стране в июне составляла 150 тыс. барр., что увеличило общий объем нефтедобычи картеля до 32,55 млн барр./сутки.

30 ноября 2016 года страны ОПЕК в рамках соглашения с рядом других нефтедобывающих стран обязались снизить суточную нефтедобычу на 1,2 млн барр. При этом страны, не входящие в ОПЕК, обязались сократить добычу на 558 тыс. барр./сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. барр. В мае 2017 года срок действия соглашения был продлен еще на девять месяцев.

28 июня министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия перевыполнила свои обязательства, сократив добычу нефти в июне на 305–308 тыс. барр./сутки по сравнению с октябрем 2016 года, и возможность дополнительного снижения добычи не обсуждается.

После заключения соглашения об ограничении нефтедобычи мировые цены на нефть пошли вверх, и в начале января 2017 года стоимость барреля Brent перевалила за $58. Однако затем котировки вновь пошли вниз, и 21 июня стоимость барреля Brent упала ниже $45. В ходе торгов 4 июля стоимость барреля Brent на бирже ICE колеблется в районе $49,5, оставаясь несколько ниже уровня закрытия предыдущих торгов.