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Доллар продолжил рост на первых торгах июля

  • 4.07.2017, 13:32
  • 2,848

На валютных торгах 4 июля белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0072 рубля (0,33%) и составил 2,2071 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0029 рубля (0,15%) и составил 1,9442 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0107 рубля (0,33%) и составил 3,2812 белорусского рубля за 100 российских.


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