Видеофакт: Японского кота научили крутить спиннер хвостом
- 4.07.2017, 13:45
Забавный ролик собрал около 40 тысяч ретвитов и более 50 тысяч лайков в соцсетях.
Кот, который научился крутить спиннер, стал звездой японских соцсетей. Ролик, опубликованный в Twitter, собрал около 40 тысяч ретвитов и более 50 тысяч лайков.
Спиннер — это игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер. Этот продукт стал популярен весной 2017 года как в Японии, так и в США.
いつの間にこんなこと覚えた？？？ pic.twitter.com/PKwBvi6Gdh— Zeleive staff (@fightZeleive) 30 июня 2017 г.