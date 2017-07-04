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Видеофакт: Японского кота научили крутить спиннер хвостом

  • 4.07.2017, 13:45

Забавный ролик собрал около 40 тысяч ретвитов и более 50 тысяч лайков в соцсетях.

Кот, который научился крутить спиннер, стал звездой японских соцсетей. Ролик, опубликованный в Twitter, собрал около 40 тысяч ретвитов и более 50 тысяч лайков.

Спиннер — это игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер. Этот продукт стал популярен весной 2017 года как в Японии, так и в США.


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