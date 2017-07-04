Власти «выкатили» на парад в Витебске картонный паровозик, корову и баранки

Власти «выкатили» на парад в Витебске картонный паровозик, корову и баранки17
- 4.07.2017, 14:02
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Витебские чиновники решили посоревноваться в «креативе» с минскими коллегами.
10 машин праздничного шествия
На параде по случаю официального «дня независимости» в Минске можно было посмотреть на десятки типов военной и гражданской техники, пишет vkurier.by Витебск, конечно, не столица, но в нынешнем году демонстрация «поразила воображение» собравшихся на площади Победы, организаторы мероприятия добавили к парадному строю машины гражданского назначения.
Напомним, в параде по случаю официального «дня независимости» в Минске участвовали диваны «Пинскдрев», телевизоры «Горизонт» и стиральные машины «Атлант».
1. Традиционный «паровозик с гудком».
2. Боевая машина от конструкторского бюро «Дисплей»
3. Караваи «Придвинья» на колесах
4. И в Витебске трактор и реклама на колесах.
5. «Кормилица» или главная «изюминка» шествия
6. Креатив от спецавтобазы
7. Гирлянды воздушных шаров
8. Огромные рекламные щиты.
9. Спецавтомобили от экстренных служб и общественный транспорт.
10. Самое уместное на этом параде.