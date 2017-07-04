Власти «выкатили» на парад в Витебске картонный паровозик, корову и баранки 17 4.07.2017, 14:02

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Витебские чиновники решили посоревноваться в «креативе» с минскими коллегами.

10 машин праздничного шествия

На параде по случаю официального «дня независимости» в Минске можно было посмотреть на десятки типов военной и гражданской техники, пишет vkurier.by Витебск, конечно, не столица, но в нынешнем году демонстрация «поразила воображение» собравшихся на площади Победы, организаторы мероприятия добавили к парадному строю машины гражданского назначения.

Напомним, в параде по случаю официального «дня независимости» в Минске участвовали диваны «Пинскдрев», телевизоры «Горизонт» и стиральные машины «Атлант».

1. Традиционный «паровозик с гудком».

2. Боевая машина от конструкторского бюро «Дисплей»

3. Караваи «Придвинья» на колесах

4. И в Витебске трактор и реклама на колесах.

5. «Кормилица» или главная «изюминка» шествия

6. Креатив от спецавтобазы

7. Гирлянды воздушных шаров

8. Огромные рекламные щиты.

9. Спецавтомобили от экстренных служб и общественный транспорт.

10. Самое уместное на этом параде.