Минчанин сделал замечание инкассатору по поводу парковки, тот достал автомат 12 4.07.2017, 14:40

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Проверка в действиях сотрудников службы инкассации «не обнаружила превышения полномочий».

Конфликт водителя BMW X5 и сотрудника службы инкассации вызвал массу обсуждений. «Гражданский» автомобилист уверял: после того, как сделал замечание, что инкассаторская машина стояла у свободного места вторым рядом, в его сторону направили автомат Калашникова. В фирме, оказывающей инкассаторские услуги, посчитали, что имело место нападение. Оказалось, эта история, несмотря на серьезные намерения с обеих сторон, не получила своего продолжения в правоохранительных органах, пишет onliner.by.

«Ехал на BMW X5, поравнялся с инкассаторской машиной, перекрывшей свободное место напротив ТЦ Coolman, — рассказывал минчанин Андрей. — С водительского сиденья жестом попросил отъехать и дать мне припарковаться. В ответ, как я смог различить по губам, — не очень лестные слова. Я вышел и спокойно подошел к водителю. Опасности никакой я не представлял, вызывающих или агрессивных жестов не делал. Просто постучал в окно, чтобы словами объяснить, как именно я хочу разминуться. В следующий момент инкассатор отвернулся в сторону водительского сиденья и после распрямился, направив в мою сторону автомат. Дуло не было направлено на меня, но не воспринять этот жест как угрозу в мой адрес было невозможно. Очевидно, это было сделано для устрашения. Естественно, я вернулся в машину и уехал».

Позже водитель BMW обратился в ЗАО «Инкасс. Эксперт» с жалобой по поводу инцидента: «При объяснениях ссылались на внутренние инструкции, — уточнил молодой человек. — Однако внутренние документы не должны противоречить государственным законам. На мой взгляд, подобный жест не соотносится с опасностью, которую представляет подошедший к инкассаторскому автомобилю человек». Статья 288 Банковского кодекса РБ разрешает инкассаторам применять оружие при выполнении обязанностей только в том случае, если иными способами выполнять обязанности не представляется возможным. Тем не менее в самой фирме расценили данный инцидент как «нападение на служебный автомобиль».

Андрей обратился с официальным письмом к инкассаторам. «Вскоре пришел ответ, который можно свести к одной фразе — «в действиях сотрудников службы не обнаружено превышения полномочий». Я махнул рукой на это дело и не стал обращаться в милицию — решил поберечь нервы. Кроме того, несмотря на то, что инкассаторы озвучили намерение обратиться в органы МВД с заявлением, этого, судя по всему, не произошло. По крайней мере, на дачу пояснений меня не вызывали, никаких повесток не приходило».