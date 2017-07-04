В Жлобинском районе бык убил работницу фермы 2 4.07.2017, 15:24

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Бык вырвался из стойла во время дневной дойки коров.

Трагедия произошла днем 1 июля на молочно-товарной ферме в деревне Китин Жлобинского района. 53-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.

Погибшая работала дояркой на молочно-товарной ферме «Китин» коммунального сельскохозяйственного предприятия «Степы» Жлобинского района. Там tut.by рассказали подробности произошедшего.

Примерно в 13.20 женщина пришла на дневную дойку, привязывала коров, в этот момент из стойла вырвался бык. Он подбежал к доярке и ударил ее головой. В результате работница фермы отлетела на два метра и ударилась о бетонный пол. На крик прибежали другие работники предприятия, однако помочь женщине они уже не могли.

— У погибшей множественные травмы — переломы ребер, разрыв легкого и селезенки, она скончалась от обильной кровопотери, — сообщил подробности официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.

Жлобинский РОСК проводит проверку, назначен ряд экспертиз. На предприятии «Степы» рассказали, что быка изолировали и уже отправили на убой.