Милиция украла вещи у координатора «Европейской Беларуси»? 4 4.07.2017, 15:39

Евгений Афнагель

Сотрудники Первомайского РУВД Минска отказываются возвращать вещи, конфискованные накануне Дня Воли.

Об этом сайту europeanbelarus.org сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Сегодня он подал официальное заявление на имя начальника РУВД Первомайского района с требованием либо вернуть свои вещи, либо объяснить, в рамках какого производства и на какой срок они изъяты, а также какие процессуальные действия с ними происходят.

«Принадлежащие мне звуковая аппаратура и дизельный генератор были конфискованы еще 22 марта, после того, как меня задержали и осудили по фальсифицированному обвинению на 15 суток. Есть протокол изъятия с подписями сотрудников милиции, которые проводили осмотр моего автомобиля, где находились эти вещи. После этого я неоднократно обращался в РУВД Первомайского района, а также в городскую ГАИ, пытаясь узнать, как их вернуть. Сотрудники этих учреждений говорили, что у них ничего нет и отправляли друг к другу.

Сегодня я подал заявление на имя начальника РУВД Первомайского района с требованием вернуть мои вещи. Будем ждать ответа. Если ничего внятного мне не ответят, буду обращаться в прокуратуру», - сообщил Евгений Афнагель.