Россиянин обвинил Стоуна в плагиате из-за фильма о Путине 3 4.07.2017, 16:02

Кадры в фильме о президенте РФ Владимире Путине режиссера Оливера Стоуна были куплены на стоках по стандартной лицензии.

Житель Уфы Владимир Жилко обвинил американского режиссера Оливера Стоуна, снявшего фильм о российском президенте Владимире Путине, в плагиате. Об этом он написал в своем Instagram.

"А вы знали, что во второй части фильма Оливера Стоуна "Путин" были использованы мои кадры? Вашему вниманию мечеть "Ляля-Тюльпан" на 33.41 и на 48.45", – написал он.

Видеооператор отметил, что кадры были куплены на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении.

Он уточнил, что речь идет о второй части картины.