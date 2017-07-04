закрыть
4 июля 2017, вторник, 16:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россиянин обвинил Стоуна в плагиате из-за фильма о Путине

3
  • 4.07.2017, 16:02

Кадры в фильме о президенте РФ Владимире Путине режиссера Оливера Стоуна были куплены на стоках по стандартной лицензии.

Житель Уфы Владимир Жилко обвинил американского режиссера Оливера Стоуна, снявшего фильм о российском президенте Владимире Путине, в плагиате. Об этом он написал в своем Instagram.

"А вы знали, что во второй части фильма Оливера Стоуна "Путин" были использованы мои кадры? Вашему вниманию мечеть "Ляля-Тюльпан" на 33.41 и на 48.45", – написал он.

Видеооператор отметил, что кадры были куплены на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении.

Он уточнил, что речь идет о второй части картины.


Мнение

Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников
Литература и Чергинец
Литература и Чергинец Ирина Халип


Интервью

Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы