Россиянин обвинил Стоуна в плагиате из-за фильма о Путине

Россиянин обвинил Стоуна в плагиате из-за фильма о Путине3
- 4.07.2017, 16:02
Кадры в фильме о президенте РФ Владимире Путине режиссера Оливера Стоуна были куплены на стоках по стандартной лицензии.
Житель Уфы Владимир Жилко обвинил американского режиссера Оливера Стоуна, снявшего фильм о российском президенте Владимире Путине, в плагиате. Об этом он написал в своем Instagram.
"А вы знали, что во второй части фильма Оливера Стоуна "Путин" были использованы мои кадры? Вашему вниманию мечеть "Ляля-Тюльпан" на 33.41 и на 48.45", – написал он.
Видеооператор отметил, что кадры были куплены на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении.
Он уточнил, что речь идет о второй части картины.
А вы знали что во второй части фильма Оливера Стоуна ПУТИН были использованы мои кадры? Вашему вниманию Мечеть Ля Ля Тюльпан на 33:41 и на 48:45 ! Но как бы это ни было круто, эти кадры были куплены у меня на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении. Как думаете стоит выеживаться?