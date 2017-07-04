Оппозиция в Слониме готовит акцию против учений «Запад-2017» 4.07.2017, 16:02

Павел Севастьян

Фото: svaboda.org

Проводя совместные военные учения в условиях конфликта РФ и Украины, Беларусь делает недоброжелательный шаг в сторону южного соседа.

Павел Севастьян, руководитель Слонимской организации партии Белорусский Народный Фронт, подал заявку в местный райисполком на проведение пикета против военных учений «Запад-2017».

По словам Павла Севастьяна, решение о проведении пикета принято всеми членами организации. Севастьян сказал «Радыё Свабода»: проводя совместные военные учения в условиях конфликта России и Украины, Беларусь тем самым делает недоброжелателен шаг в сторону южного соседа:

«Мы хотим выйти с плакатами против этих учений, чтобы проинформировать слонимцев, что означает для Беларуси проведение таких военных учений. Ведь, с одной стороны, Беларусь позиционирует себя как мирная площадка для переговоров в конфликтной ситуации между Россией и Украиной. С другой стороны - проводить военные учения с Россией. Это не соответствует нейтральному статусу нашего государства, что, кстати, заявлено в Конституции».

Активист также считает, что проведение военных учений, по сути, потворствует агрессивной политике России по отношению к другим соседей Беларуси.

«В Слониме сложилась практика, что власти не разрешают проведения пикетов оппозиционным активистам. Но мы обратились к ним официально, согласно законодательству Беларуси. Более того, эти военные учения вызывают беспокойство у всех наших соседей. Эти учения втягивают Беларусь в конфликт со странами Запада. А нужно ли это Беларуси?» - задается вопросом Павел Севастьян.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 7 июля на Октябрьской площади Минска пройдет акция с требованием освободить политзаключенных и отменить учения «Запад-2017».