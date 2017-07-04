Ольга Николайчик: Участники ПА ОБСЕ, обратите внимание! 4.07.2017, 16:26

Ольга Николайчик

Власть в Беларуси – преступна.

Об этом в интервью сайту Charter97.org завила общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

- Вчера на Октябрьской площади Минска прошла акция «За мирную Беларусь!» Вы лично участвовали в этом событии. Какие ваши впечатления?

- Акция произвела на меня сильное впечатление. Очень яркие эмоции. Объясню почему: когда видишь свободных, счастливых людей, которые вышли на Площадь – чувствуешь эйфорию и появляются слезы счастья на глазах. Просто незабываемые эмоции.

То, что мы увидели - это пример настоящей солидарности. Ведь люди, которые вышли на акцию протеста, готовы разделить с тобой штрафы, пойти под дубинки и даже на Окрестина. Это не искусственные действия, а честные и искренние. Белорусы показали свою сплоченность, показали, что хотят перемен.

Подобные парады, военные игры, демонстрации военной техники – настоящая дикость.

Вчера я опоздала на акцию из-за того, что улицы были перекрыты, изменилось движение автобусов. Я шла и думала, что в то время, когда проходят эти потешные парады, люди умирают от болезней. Почему эта преступная власть не может направить деньги в систему здравоохранения?

- Почему вы вышли на вчерашнюю акцию с портретом политзаключенного Дмитрия Полиенко?

- Я хотела напомнить, что в нашей стране до сих пор есть политзаключенные. Мы сделали это для журналистов, для европейских чиновников, которые на днях должны приехать на сессию ПА ОБСЕ в Минске.

Я думаю, что нам удалось привлечь внимание к этой проблеме. За решеткой находится политзаключенный Дмитрий Полиенко, он, конечно же, не видел этой акции, но ему 100% напишут об этом в письмах. Для человека, который находится в тюрьме очень важна помощь, солидарность, простая поддержка.

За решеткой также находится сын известного блогера Алексей Желнов (Милюков), умнейший Михаил Жемчужный, кандидат наук, человек, который в СССР возглавлял федерацию дельтапланиристов. Пока эти люди остаются за решеткой, мы должны выходить на акции, всячески их поддерживать. Поддержать политзаключенного может каждый белорус!

- 7 июля в Минске пройдет акция с требованием освободить политзаключенных и отменить учения «Запад-2017». Примите ли вы участие в этом митинге?

- Безусловно, я буду активно участвовать во всех акциях, которые связаны с поддержкой политзаключенных и борьбой за независимость Беларуси. Добиваться освобождения политических заключенных и защищать суверенитет Беларуси – святой долг каждого белоруса.