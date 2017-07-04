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В Украину не пустят еще 70 российских артистов

  • 4.07.2017, 16:39

Запрет на въезд поставлен артистам на три года.

Государственная пограничная служба Украины поставила запрет на въезд в Украину 70 российским артистам.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер ведомства Олег Слободян.

"Запрет на въезд поставлен на три года, причина - незаконное посещение Крыма", - сказал Слободян.

Комментируя информацию СМИ о том, что якобы украинские пограничники отказали российскому актеру Владимиру Машкову во въезде в Украину, спикер погранведомства сказал: "Это неправда. Он не ехал через украинскую границу, соответственно украинские пограничники с ним не имели дело".

"В случае если он появится на границе, то Госпогранслужба будет действовать в соответствии с украинским законодательством и на месте принимать решение", - пояснил О.Слободян.

В Службе безопасности Украины также подтвердили информацию об отсутствии по состоянию на 4 июля В.Машкова среди лиц, которым запрещен въезд на территорию государства.

"По состоянию на сегодняшний день у нас в базах нет такой информации", - сообщили в пресс-центре СБ Украины во вторник.


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