закрыть
4 июля 2017, вторник, 19:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мэр мексиканского города женился на крокодиле

7
  • 4.07.2017, 16:49
  • 4,448

Животное облачили в белое платье, после чего ему связали челюсть.

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Хуамелула Виктор Агилар (Victor Aguilar) женился на самке крокодила. Об этом пишет lenta.ru.

За день до свадьбы крокодила крестили. Перед церемонией рептилию облачили в белое платье и надели на голову венок. Кроме того, ей связали челюсти, чтобы она не покусала жениха.

По традиции, сохраняемой с XVIII века, мэры Сан-Педро-Хуамелула каждый год венчаются с крокодилами. Местные жители верят, что это приносит удачу рыбакам.

«Этим обрядом мы просим, чтобы урожай был хорошим, чтобы море и лагуны дали нам пищу, в которой мы нуждаемся, и чтобы у людей здесь все было хорошо», — сказал Агилар.

В 2016 году сообщалось, что житель одной из стран Юго-Восточной Азии женился на трехметровой кобре.


Мнение

Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников
Литература и Чергинец
Литература и Чергинец Ирина Халип


Интервью

Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы