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Министр Наливайко рассказал, кому придут новые «письма счастья»

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  • 4.07.2017, 16:49
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Глава МНС анонсировал «изменения» в «декрет о тунеядцах».

При «пересмотре» концепции декрета №3 основной акцент будет сделан на трудоустройстве не участвующих в финансировании государственных расходов.

Об этом рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БелТА:

«Основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни», - пояснил Сергей Наливайко. При этом руководитель МНС подчеркнул, что «будут предприняты все меры по трудоустройству человека, его вовлечению в нормальный процесс взаимодействия с государством».

«Вместе с тем вести речь о конкретных изменениях в декрет №3 можно будет после его принятия», - подчеркнул министр.


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