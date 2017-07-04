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Станислав Шушкевич: Европа рада обманываться

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  • 4.07.2017, 17:19
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Станислав Шушкевич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Первый руководитель независимой Беларуси прокомментировал визит высоких гостей из Евросоюза в Беларусь.

- То, что сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ пройдет в Минске, это хорошо. Все-таки нам нужно поддерживать хорошие отношения с Западом. Другое дело, что Европа считает, что сегодняшний белорусский режим можно перевоспитать, но, как мне кажется, это им сделать не удастся.

Хотя, безусловно, еврочиновники услышат в Минске то, что хотят услышать - риторики у белорусских властей не занимать, а за слова расплачиваться не надо. При этом изменений политического курса никто так и не дождется. Но удивляться не стоит - Европа наступала на старые грабли много раз и рада обманываться. Европейцы меня давно уже не удивляют. А власти открытым текстом говорят - никаких сдвигов в улучшении прав человека не будет. Мол, не надо на этом спекулировать, - заявил «Радыё Рацыi» Станислав Шушкевич.

- Но, может все-таки стоит ожидать каких-то практических результатов после визита в Минск высоких европейских гостей?

- ООН поступила лучше - она сохранила спецдокладчика по Беларуси. Но он не нужен, когда в стране происходят изменения в направлении прав человека и демократии. Поэтому ООН показывает пример нормальной реакции международного сообщества. А Европа решила поиграться в геополитику.

- На ваш взгляд, политзаключенных по «делу патриотов» специально выпустили из тюрем накануне сессии Парламентской Ассамблеи?

- В этом нет сомнений, так как ребятам могли «пришить» что угодно после той клеветы, которая звучала в их адрес по телевидению и из уст ответственных лиц. Поэтому освобождение парней, как мне кажется, единственный положительный результат международного мероприятия, которое пройдет в Минске.

Напомним, в Минск по приглашению ОБСЕ приехал спецдокладчик ООН Миклош Харашти. Он примет участие в 26-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая будет проходить 5-9 июля в Минске.


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