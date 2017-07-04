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Смотрите, как минские коммунальщики «решили» проблему

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  • 4.07.2017, 17:41
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Минчанин пожаловался на сломанные скамейки – коммунальщики «разобрались».

На портал 115.бел поступила жалоба от минчанина по имени Петр. Он обратил внимание на то, что у скамейки возле дома по улице Есенина отсутствует верхняя часть: остались только бетонные блоки – опоры, пишет citydog.by.

30 июня коммунальщики ответили на жалобу минчанина, предложив оригинальное решение проблемы – демонтировали и оставшиеся опоры вместо установки сиденья. А еще с места пропали и урны, которые жалоб не вызывали.

И Петр еще удивляется: «Почему вместо установки новой верхней части произвели демонтаж? Почему также убрали урны? Решение (если это вообще можно назвать решением) ужасное. Прошу вернуть на это место обратно лавку и урны!».


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