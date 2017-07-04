Как помешать Путину 1 Якуб Янда, atlanticcouncil.org

4.07.2017, 17:47

9,756

Пришло время дать отпор Кремлю, со всей смелостью и силой.

Как минимум с 2014 года Россия активно вмешивается во внутренние дела западных стран. Хотя на первый план эта проблема вышла лишь после громкого скандала во время президентских выборов в США в 2016-м. И может оказаться куда серьезнее, чем считалось ранее: российские хакеры атаковали избирательные системы в 39-ти из 50-ти штатов. С тех пор масштабным кибератакам подверглись политические институты сразу нескольких государств. Один из таких случаев наблюдался недавно на Мальте. И Россия – главный подозреваемый. Германия существенно повысила свой оборонный потенциал в свете кибератак на немецкий парламент и политические партии, в правительстве Нидерландов решили отказаться от электронного голосования, чтобы предотвратить взлом. Но усилия по защите выборов должны выходить за рамки стандартных опасений взлома или организации выборов.

Изучив вмешательства РФ во внутреннюю политику Великобритании, Нидерландов, США, Франции и Германии, программа Kremlin Watch аналитического центра European Values определила 35 способов, с помощью которых правительства могут смягчить враждебное иностранное вмешательство. Конечно, не все рекомендации подойдут всем странам, но некоторые шаги универсальны.

Демократии должны начать рассматривать избирательный процесс как важнейшую часть собственной инфраструктуры. Любое враждебное иностранное вмешательство неприемлемо и должно быть немедленно предотвращено. Не зря ведь избирательный процесс считается едва ли не священной составляющей демократии.

Выборы – это нечто большее, нежели кастинг и подсчет голосов. Кампании политических сил и способы информирования общества о них также имеют значение. Всесторонняя оценка сильных и слабых сторон государства против враждебного иностранного влияния является первым шагом, в качестве основы может использоваться проверка национальной безопасности Чехии.

Правительствам будет лучше признать, что они не могут самостоятельно справиться с угрозой вмешательства в выборы. Им нужна поддержка СМИ, частного сектора и гражданского общества. Эти субъекты, если они независимы и сильны, могут иногда разоблачать агентов Кремля даже быстрее и лучше. Например, в начале 2017 года Кремль распространил фейковую историю о том, что немецкие солдаты изнасиловали литовскую девочку. Новость была быстро развенчана литовскими СМИ и гражданским обществом.

Вот почему вызывает беспокойство тот факт, что в таких крупных странах, как Германия и Франция, нет надежной сети специализированных экспертных органов, практически не существует систематических исследований враждебного иностранного влияния и дезинформации. Есть также страны, такие как Словакия, где гражданское общество является единственным борцом с подрывным влиянием России, но ему не хватает официальной поддержки. Чехи и шведы объединили хорошие платформы (опыт, который должны перенимать другие страны), предоставив возможность командам Шведского гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям (MSB) и Чешского центра по борьбе с терроризмом и гибридным угрозам (CTHT) совместно изучать эту угрозу и противостоять ей.

Гражданское общество и исследовательские организации способны изменить ситуацию. При достаточном финансировании они могут создавать возможности для мониторинга дезинформационных кампаний в режиме реального времени, проводить оперативную цифровую криминалистическую экспертизу с целью выявления источника и характера проникновения. Например, работа Bellingcat и исследовательской лаборатории Atlantic Council’s Digital Forensics Research Lab является образцовой. Безусловно, нужно больше таких проектов.

Кремль подбирает кандидатов

Дезинформационные операции – это излюбленное оружие России. Мы видели сотни случаев дезинформации, успешно распространяющихся в СМИ и влияющих на внутреннюю политику. Когда речь идет о выборах, у Москвы есть два варианта: поддержка предпочтительного кандидата или атаки на нежелательного кандидата.

Даже до начала избирательной кампании Москва может предоставить своему кандидату финансовую и медийную поддержку. Помимо общеизвестных фактов финансовых вливаний в Национальный фронт Марин Ле Пен, существуют и менее заметные случаи. В Финляндии, поддерживаемый Россией неонацистский сайт MV-lehti и сеть подобных ресурсов в течение нескольких месяцев агрессивно продвигали подозреваемого в совершении преступлений Илью Яничкина на пост президента.

Более того, пророссийские кандидаты могут получить поддержку спецслужб, например, информацию о слабых сторонах противника или скрытых скандалах. Многие страны должны пересмотреть свое законодательство, чтобы обеспечить серьезные последствия для таких лиц. Сговор с иностранным агентством разведки, даже через доверенные лица, должен быть неприемлемым. Внутренние органы безопасности должны прямо заявить, что если такая ситуация произойдет, она будет немедленно предана огласке, а затем последует судебное преследование.

Важна также координация внутри правительства. В Нидерландах весной этого года была создана специальная межучережденческая рабочая группа, занимающаяся вопросами защиты выборов. В Чехии также существует подобная группа.

Французские и американские спецслужбы пришли к выводу, что один из привычных методов Кремля – атаки на нежелательного кандидата. Москва прибегала к этому методу в Соединенных Штатах, Франции и Германии. Правила здесь просты: создавать дезинформацию, с помощью ботов и других автоматизированных онлайн-инструментов распространять клевету и различные обвинения, взламывать серверы нежелательного кандидата и распространять материалы через полезных идиотов Кремля, таких как Wikileaks. Многие скажут, что ничего с этим не поделать, но это не так. Правительствам следует создать четкий порядок того, как их эксперты по безопасности могут предлагать помощь кампаниям разных кандидатов.

Кампания президента Франции Эммануэля Макрона наглядно продемонстрировала пользу от подготовленности к хакерским атакам. Макрон был одним из кандидатов, которому Москва действительно хотела навредить. Но Кремль потерпел неудачу, поскольку кампания Макрона вложила средства в кибербезопасность и подготовила план действий на случай кибератак. И это сработало.

Неофициальные сети добровольцев, такие как балтийские эльфы или польская «пятая колонна», могут играть огромную роль во время кризиса, публично разоблачая Кремль в режиме реального времени. Правительствам следует поддерживать эту деятельность, например, путем финансирования классов по основам кибербезопасности для более широкой аудитории.

Еще один шаг – борьба с онлайн-ботами. Все демократические предвыборные кампании могут пообещать, что не станут использовать их. Избирательное законодательство может быть изменено ради того, чтобы указать, что такие действия являются незаконными.

Важно помнить, что Россия не непобедима. Сергей Кисилак – не Джеймс Бонд. Планы Москвы не всегда будут работать. Но можно быть уверенным, что если у Москвы будет предпочтительный кандидат, она станет преследовать свои цели более чем агрессивно. Пришло время дать отпор, со всей смелостью и силой.

Якуб Янда, atlanticcouncil.org (перевод – nv.ua)