8 удивительных фактов о Дне Независимости США 4.07.2017, 17:52

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Неизвестные страницы истории самого главного праздника в США.

Четвертого июля американцы едят хот-доги и яблочный пирог, смотрят фейерверк и идут купаться. Но что они празднуют на самом деле? Обычно в ответ говорят, что мы отмечаем нашу независимость или подписание Декларации независимости. И да, и нет, пишет 7days.us.

Вот 8 фактов, которые вы, возможно, не знали о Дне Независимости нашей Америки.

1. Независимость не была провозглашена 4 июля: Второй Континентальный конгресс фактически проголосовал за независимость 2 июля. Джон Адамс даже написал своей жене Абигейл, что будущие поколения будут праздновать 2 июля как День Независимости: «Второй день июля 1776 года станет самым незабываемым в истории Америки. Я склонен верить, что этот день будет праздноваться последующими поколениями как великое ежегодное торжество. Этот день должен отмечаться как день освобождения с пышностью и парадом, с представлениями, играми, спортивными состязаниями, пушками, звоном колоколов, кострами и украшениями, он должен праздноваться на всём континенте и на протяжении всех времён». 4 июля 1776 года Конгресс официально принял Декларацию Независимости, но, вопреки расхожему мнению, документ не был подписан 4 июля - официальная церемония подписания прошла 2 августа, именно тогда большинство подписавших поставили свои имена под документом, а остальные подписывались в течение всего лета 1776 года.

2. Нью-Йорк опоздал: Когда Континентальный конгресс провозгласил независимость от Великобритании, официальное голосование было таково - 12 за, 0 - против. Но подождите, где была 13 колония? Ответ: Нью-Йорк воздержался во время первоначального голосования 2 июля.

3. Сначала были штаты: Независимость началась с самих штатов и сначала не касалась Конгресса. Самая первая Декларация независимости была подписана 4 октября 1774 года (за 21 месяц до того, как Континентальный конгресс провозгласил независимость) в городе Вустер, штат Массачусетс. В течение следующих 21 месяцев, в общей сложности 90 штатов и городов заявили о своей независимости. Когда Виржиния последовала их примеру в мае 1776 года, они послали Ричарда Генри Ли в Континентальный Конгресс с просьбой выдвинуть резолюцию о независимости на голосование, таким образом, объединив все колонии – будущие штаты - против Британской империи в войне за независимость.

4. Американские войска не воевали под американским флагом во время революции: Четвертого июля повсюду развеваются флаги, но солдаты американской революции размахивали вовсе не американским флагом. Наши основатели не считали флаг чем-то важным, и его внешний вид отличался числом полос и расположением звезд. Единый флаг был принят, чтобы наши военные корабли можно было легко узнать при прибытии в иностранные порты, но флаг США считался настолько незначительным, что в 1794 году, когда кто-то попросил Конгресс добавить две звезды на флаг (символизирующие Вермонт и Кентукки), Палата сочла это предложение слишком тривиальным. Один законодатель даже заявил, что это «плевое дело, которое недостойно внимания Конгресса, который занят проблемами большей важности». Континентальная армия сражалась под флагами, но эти флаги были все разные, в зависимости от полка.

5. Отцы-основатели не были радикалами: Нам хотелось бы думать, что идеи свободы и права были новыми и прогрессивными. Но правда в том, что отцы-основатели не были радикально новыми мыслителями - все их идеи и философии коренятся глубоко в истории. Идеи прав людей, свободы и социальных контрактов можно проследить вплоть до средневековья, до 1215 года, когда была создана Великая Хартия Вольностей. Сам Джефферсон объяснял, что декларация не была предназначена для выражения что-то нового.

6. Мы – республика: Люди часто связывают демократию со свободой. Мы часто слышим это слово в речи наших политиков, наших соседей, иногда даже и педагогов. Но мы не демократия. Мы - республика. Наши отцы-основатели уделяли этому вопросу особое внимание. Они утверждали, что демократия слишком опасна для страны, так как она неизбежно приведет к угнетению меньшинства большинством. Элбридж Джерри говорил, что все зло от демократии. Основатели очень осторожно относились к власти, независимо от того, откуда она исходила, и как можно больше ее ограничили - вот почему у нас такая уникальная система сдерживаний и противовесов.

7. Скандал Джефферсон-Хемингс, возможно, не такой уж и скандальный. С приближением Дня Независимости начинаются разговоры о Декларации независимости и Томасе Джефферсоне, которые плавно переходят на скандал, связанный с Салли Хемингс. Утверждение, что Джефферсон был отцом детей Хемингс, было выдвинуто его политическим соперником Александром Гамильтоном в попытке очернить и дискредитировать его. В последние несколько лет эти претензии получили много внимания со стороны средств массовой информации, когда потомкам Салли Хемингс был проведен ДНК-тест, показавший, что Томас Джефферсон был отцом ее детей. Тем не менее, этот ответ не окончательный, поскольку ДНК-тест на самом деле доказывает, что мужчина из семьи Джефферсона был отцом детей Салли Хемингс – а это мог быть кто угодно. На данный момент наука не может дать нам окончательный ответ.

8. Отцы-основатели не давали клятвы. Еще одна патриотическая традиция, которой уделяется много внимания, особенно в это время года, - это клятва верности флагу США. Ее не существовало в то время, когда жили основатели – это видно по тексту. Клятва была написана спустя более ста лет после основания Америки, ее автором был социалист Фрэнсис Беллами, чей первоначальный текст гласил: «Я клянусь в верности моему флагу и Республике, символом которой он является, одному народу, неделимому, свободе и справедливости для всех». Основатели считали, что штаты вовсе не неделимы, а как раз наоборот. При ратификации Конституции США, некоторые штаты, в том числе Вирджиния, заявили о праве выхода из Союза в качестве дополнительной меры предосторожности. Основатели очень серьезно относились к правам штатов и полагали, что любой из них может отделиться, если посчитает, что федеральное правительство их притесняет. Если не было клятвы, то с чего же отцы-основатели начинали встречи и торжества? Скорее всего, с молитвы. Сама первая резолюция, принятая Первым Континентальным Конгрессом, гласила, что каждое собрание будет открываться с молитвы.

Таков День Независимости США. Как говорил Джордж Нетеркатт-младший, «Основа свобод, которыми мы пользуемся - Конституция США. Незнание ее попирает наши свободы, но знание истории делает нас лучше. Читайте учредительные документы нашей страны, и они будут вдохновлять вас».