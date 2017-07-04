Гиганты литовского и польского бизнеса заключили стратегический союз 4.07.2017, 17:57

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Литовские железные дороги и группа нефтеперерабатывающих предприятий Orlen Lietuva подписали новый договор по тарифам на грузоперевозки.

О том, что означает договор и намечается ли между Литвой и Польшей новый стратегический союз, Charter97.org рассказал Войцех Якубик, главный редактор польского портала «Biznes Alert», посвященного вопросам энергетики и безопасности.

- О чем, по вашему мнению, свидетельствует новый договор между литовскими железными дорогами и польским концерном Orlen, в ведении которого находится нефтеперерабатывающий комплекс в Мажейкяй?

- Договор концерна Orlen с Lietuvos gelezinkeliai является не только переломным моментом с точки зрения экономических интересов этой компании в Литве, но и в литовско-польских отношениях. Очевидно, что Литва и Польша думают об улучшении отношений, на ухудшение которых в свое время оказало влияние конфликта Orlen с одной стороны и литовских железных дорог с другой.

Спор из-за тарифов на грузоперевозки из Мажейкяй имел исключительную важность, поскольку повлиял на рентабельность объекта (нефтеперерабатывающего комплекса в Мажейкяй), которая после приобретения НПЗ Польшей в 2006 году сильно уменьшилась. Я имею в виду аварию трубопровода, которым из России на комплекс поставлялась нефть. В результате аварии трубопровод так никогда снова и не заработал. Существуют подозрения, что авария произошла в результате намеренных действий для того, чтобы оказать влияние на рентабельность комплекса, который попал в руки польского, а не российского концерна.

- Значит ли это, что в отношениях между Литвой и Польшей наступила оттепель?

- Orlen не только отложил в сторону планы по продаже объекта, но и обещает новые инвестиции в НПЗ в Мажейкяй. Тем не менее, это еще не конец – в будущем нужно решить вопрос железнодорожной ветки из Мажейкяй в Латвию, которую предыдущее руководство литовских железных дорог приняло решение разобрать. Если ветку восстановят, польскому концерну удастся значительно сократить расходы на поставку товара из Мажейкяй в Латвию.

В случае, если этот вопрос удастся решить, и Литва, и Польша смогут сосредоточиться на более серьезных проблемах. Здесь мне бы хотелось упомянуть, что Литве и Польше удалось договориться по вопросу интеграции балтийского рынка энергетики с европейским через Польшу без необходимости строить вторую ветку линии LitPol Link 2.

- То есть — союз?

- Премьер Литвы Саулюс Сквернялис напомнил о политике покойного президента Польши Леха Качиньского, который именно благодаря интеграции Центральной и Восточной Европы в области энергетики намеревался бороться с влиянием Москвы. Примером такой политики должен был быть нефтеперерабатывающий комплекс в Мажейкяй. По моему мнению, это свидетельствует о том, что на самом деле за договором о новых тарифах на грузоперевозки скрывается то, что между двумя странами снова намечается политическое сотрудничество в этой области.