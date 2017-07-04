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Жена патриота Андрея Дундукова сварила мыльного Ждуна

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  • 4.07.2017, 18:03
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Ждун стал символом ожидания освобождения политзаключенного-патриота.

На изготовление такой новинки ее вдохновили последние драматические для их семьи события, пишет nn.by.

«Этот Ждун - символ последних трех месяцев нашей жизни. Мы ожидали, что наши ребята вернутся, что, наконец, что-то в этом деле прояснится. И вот дождались - они дома. Теперь нужно, чтобы с них сняли все надуманные обвинения», - рассказала Анна Дундукова.

Сувенирным мылом под брендом «DrevA» девушка занимается уже не первый год: открыла для себя новое хобби, когда вышла в декрет. Ждуна у мастера можно заказывать в любом цвете. На данный момент его цена по акции составляет 5 рублей.


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