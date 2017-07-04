Россия все же не будет вводить спецпропуска для белорусов? 2 4.07.2017, 18:15

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ГПК Беларуси опроверг информацию о том, что белорусы будут въезжать по спецпропускам в погранзону со стороны РФ с 1 октября.

Государственный пограничный комитет Беларуси опроверг информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что белорусы будут въезжать по спецпропускам в погранзону со стороны России с 1 октября, передает «Интерфакс».

«Введение пропусков для белорусских граждан в пограничной зоне Российской Федерации на совместном участке границы не планируется», - говорится в официальном комментарии ГПК.

Там напомнили, что 3 июля 2017 года, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации «Об утверждении Правил пограничного режима» которым определяются правила пограничного режима в пограничной зоне, в том числе правила въезда (прохода), временного пребывания и передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне Российской Федерации.

Согласно подпункту «г» пункта 2 проекта данного приказа: «Въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, осуществляется гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь, следующими в пограничную зону, установленную вдоль российско-белорусского участка государственной границы».

«Таким образом, каких-либо пропусков (спецпропусков) для въезда (прохода) в пограничную зону Российской Федерации, установленную вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, для граждан Беларуси проектом вышеупомянутого приказа не предусматривается», - отметили в ГПК Беларуси.

«Информация, распространенная различными источниками в сети Интернет, о том, что «белорусы будут въезжать по спецпропускам в погранзону со стороны России с 1 октября» – не имеет под собой оснований», - подчеркнули в пограничном ведомстве.