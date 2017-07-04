Организаторы «Славянского базара» решили сэкономить на Евгении Литвинковиче 4 4.07.2017, 18:26

Фото: U-News

Известный в Украине певец не выступит на фестивале в Витебске.

Печальный пост в «Фейсбуке» о выступлении на «Славянском базаре», которое не состоится, опубликовал Евгений Литвинкович, сообщает ex-press.by.

Вокалист из Жодино, долгое время безуспешно добивавшийся признания на родине в Беларуси, сделал артистическую карьеру в Украине. И даже дождался приглашения на «Славянский базар» в Витебске. Но…

Впрочем, читайте и делайте выводы сами:

«Здравствуй и Прощай «Славянский Базар».

Спешу сообщить почитателям моего творчества, которые купили или собрались купить билеты на концерт «Славянского базара», что принимать участие в фестивале в этом году я не буду! Это вкратце.

Подробней. Пару недель назад мой линейный продюсер сообщила мега приятную новость: меня пригласили выступить на «Славянском базаре»! Ну наконец-то, вскрикнул я. Организаторы попросили купить билеты на самолет до Минска и обратно, что по прилету деньги вернут и после концерта еще и гонорар выплатят.

Отлично, это же мне все знакомые люди, такой серьезный фестиваль и мы доверились! Берем билеты, шьем новый костюм под такое событие, даём клич всем родным, близким и почитателям, чтоб брали билеты и айда в Витебск. Проходит пару недель и нам сообщают, что билеты нам не компенсируют, так как у меня всё ещё гражданство РБ.

Ладно... Да-да, и гонорар ранее оговоренный мы вам решили сократить немного.... в два раза…», - написал Литвинкович.