Налоговая хочет запретить играть в казино лицам младше 21 года 3 4.07.2017, 18:36

В МНС деятельность в сфере игорного бизнеса считают социально опасной.

Министерство по налогам и сборам Беларуси поддерживает предложение о запрете на игру в казино лицам младше 21 года. Об этом БелТА рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его словам, МНС принимает все меры для защиты населения от негативного влияния игорного бизнеса.

— Понимая важность поднятого вопроса, МНС поддерживает предложение по увеличению возрастного порога для посещения игорных заведений и установлению запрета на допуск в игорное заведение лиц, не достигших 21-летнего возраста, — отметил Сергей Наливайко.

В МНС деятельность в сфере игорного бизнеса считают социально опасной, поскольку она связана с таким негативным проявлением, как игровая зависимость. Для нивелирования негативного воздействия азартных игр на население принят ряд мер: посещать игорные заведения запрещено несовершеннолетним, введен механизм самоограничения, то есть человек сам может подать заявление, чтобы его не пускали в игорные заведения страны.

Кроме того, с 28 августа вступят в силу нормы, позволяющие по решению суда (соответствующее заявление могут подать члены семьи или другие лица) ограничивать игроманов в посещении казино и участии в азартных играх.