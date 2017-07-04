Как минчане меняют планы на лето из-за прохлады

Как минчане меняют планы на лето из-за прохлады2
- 4.07.2017, 18:58
Частые дожди и невысокие температуры не дают белорусам даже снять кофты и в полной мере насладиться летним гардеробом.
О погоде этим летом говорят больше, чем о сносах, парадах и переносе времени начала уроков вместе взятых. Непривычно холодная весна повлияла на огородные дела. Была призрачная надежда на теплое лето, но частые дожди и невысокие температуры не дают белорусам даже снять кофты и в полной мере насладиться летним гардеробом. Как из-за нелетней погоды меняют планы минчане — об этом смотрите в сюжете tut.by.