Как минчане меняют планы на лето из-за прохлады 2 4.07.2017, 18:58

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Частые дожди и невысокие температуры не дают белорусам даже снять кофты и в полной мере насладиться летним гардеробом.

О погоде этим летом говорят больше, чем о сносах, парадах и переносе времени начала уроков вместе взятых. Непривычно холодная весна повлияла на огородные дела. Была призрачная надежда на теплое лето, но частые дожди и невысокие температуры не дают белорусам даже снять кофты и в полной мере насладиться летним гардеробом. Как из-за нелетней погоды меняют планы минчане — об этом смотрите в сюжете tut.by.