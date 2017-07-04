Для делегатов ПА ОБСЕ в Минске будут круглосуточно работать аптеки 2 4.07.2017, 19:10

Кроме этого, в аптеках будут работать англоговорящие консультанты.

Круглосуточная работа аптек с англоговорящим консультантом будет организована на время проведения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Олег Панчук, передает БелТА.

Круглосуточная работа аптек организована вблизи мест проведения заседаний и мест проживания участников сессии. «Это 11-я, 13-я, 19-я, 26-я и 104-я аптеки. Круглые сутки в них будет работать англоговорящий консультант», - проинформировал Олег Панчук.

Также он отметил, что медобеспечение участников сессии в местах заседаний будет проводиться бригадами скорой помощи и врачебными бригадами медицинских пунктов также с привлечением волонтеров со знанием английского языка. «В местах проживания участников за помощью они смогут обратиться к медперсоналу круглосуточных врачебных здравпунктов от центральных районных поликлиник. Сегодня к 14.00 во всех семи гостиницах, где будут жить гости, эти пункты были организованы», - сказал Олег Панчук.

Представитель Минздрава добавил, что с задействованными в медобеспечении сессии ПА ОБСЕ бригадами медиков проведены обучающие семинары. Кроме того, в качестве волонтеров будут оказывать содействие при оказании медицинской помощи 29 студентов и 11 преподавателей Белорусского государственного медуниверситета.

Как сообщалось, Минск 5-9 июля примет 26-ю летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Тема сессии «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ». Ожидается 700 гостей, в том числе 300 парламентариев из Северной Америки, Европы и Азии.