Скандальный футболист Артем Милевский может вернуться в Беларусь 4.07.2017, 19:14

Артем Милевский

Бывший нападающий сборной Украины заинтересовал белорусские клубы.

Представитель нападающего Артема Милевского Александр Панков рассказал, что его клиент имеет предложения от европейских и белорусских команд, передает sport-express.ru.

– Сейчас рассматриваем различные варианты продолжения карьеры. От российских команд пока не рассматриваем, хотя они есть. Артем хочет поиграть в Европе. Также возможно возвращение в Беларусь. В ближайшие два-три дня должна наступить ясность.

– Почему Артем не хочет продолжить карьеру в России?

– В России ему было комфортно, но где-то не получилось в футбольном плане. Сейчас он хочет снова попробовать свои силы в Европе или Беларуси, откуда есть предложения.

Напомним, что последним клубом 32-летнего форварда был «Тосно», с которым клуб расторг контракт по взаимному согласию сторон. За «Тосно» Милевский выступал с 2016 года, провел 18 матчей в чемпионате ФНЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.

Напомним, в начале карьеры Милевский сменил гражданство с белорусского на украинское.