В Сирии противники режима Асада ведут наступление на Ракку 4.07.2017, 19:37

«Исламское государство» удерживает Ракку с 2014 года.

Сирийская вооруженная оппозиция и курдские отряды предприняли наступательную операцию на город Ракка, который считается оплотом экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной во многих странах, передает «Радио Свобода».

Командование международной коалиции, возглавляемой США, заявило, что джихадисты оказывают ожесточенное сопротивление наступающим войскам.

«Исламское государство» удерживает Ракку с 2014 года. Наступление «Сил демократической Сирии», как называют объединённые формирования противников режима Асада, начали наступление на Ракку в ноябре 2016 года.