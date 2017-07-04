В Беларуси установили памятник татарскому композитору 4.07.2017, 19:52

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Бюст Фариду Яруллину установили в райцентре Дубровно.

Бюст композитору Фариду Яруллину установили в белорусском райцентре Дубровно во дворе дубровенской школы искусств, названной в его честь. В торжественной церемонии открытия памятника приняла участие делегация из Татарстана во главе с министром культуры Айрат Сибагатуллин.

Знаменитый композитор, автор музыки первого балета Татарстана погиб на белорусской земле в октябре 1943 и похоронен в братской могиле близ Дубровно в мемориальном комплексе «Рыленки», сообщает dubrovno.by.