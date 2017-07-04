В РФ коллективное чтение Библии в кафе приравняли к митингу 8 4.07.2017, 20:01

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В России считают, что коллективное чтение Библии в кафе должно согласовываться с властями.

Российские власти настаивают на том, что коллективное чтение Библии в кафе должно согласовываться с властями, в противном случае подобное мероприятие можно считать несанкционированным митингом.

Уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин ответил на запрос лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова, в котором указал, что чтение Библии в кафе должно согласовываться с властями, поскольку необходимо обеспечить безопасность граждан, пишет сегодня, 4 июля, газета "Ведомости".

Колясников обратился в ЕСПЧ после того, как на него был составлен административный протокол за коллективное собрание в кафе в Сочи, где несколько человек читали религиозную литературу. Колясников интересовался, не нарушает ли это его конституционные права.

В своем ответе Гальперин указывает, что верующие могут свободно собираться, но это право не является абсолютным и может быть ограничено при необходимости защиты основ конституционного строя, обеспечения безопасности, отмечается в меморандуме.

Согласовывать надо мероприятия, которые по форме проведения отличаются от посиделок в кафе, никто же дни рождения или свадьбы не согласовывает, хотя там тоже может быть аудиоаппаратура, говорит директор центра "Сова" Александр Верховский: "Это расширительное понимание закона. Ситуация со свободой совести была лучше, чем, например, с политической агитацией, по крайней мере до принятия антимиссионерских поправок – можно было подходить к людям и разговаривать, собираться и обсуждать религиозные вопросы".