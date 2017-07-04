Москва и Пекин предложили свой план урегулирования конфликта с КНДР 4 4.07.2017, 20:22

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Пхеньяну следует отказаться от ракетных испытаний, а Вашингтону и Сеулу - от совместных учений, предлагают Россия и Китай.

На фоне новых ракетных испытаний в Северной Корее Россия и Китай выдвинули совместный вариант урегулирования конфликта с Пхеньяном, основанный на идеях "двойного замораживания". Об этом говорится в совместном заявлении МИДов РФ и КНР, распространенном во вторник, 4 июля, по окончании переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, передает "Немецкая волна".

Пхеньяну предложено объявить мораторий на ядерные испытания и тестовые пуски баллистических ракет, а Вашингтону и Сеулу - воздержаться от совместных учений. Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность последним заявлением КНДР о запуске баллистической ракеты и призвали власти этой страны неукоснительно соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. Одновременно они призвали все стороны проявлять сдержанность.

Россия и Китай заключают десятки соглашений

Президент Путин высоко оценил рост товарооборота между РФ и КНР - по его словам, за четыре месяца текущего года объем торговли увеличился на 37 процентов. По данным Кремля, в ходе визита Си Цзиньпина в Москву запланировано подписать около 40 двусторонних соглашений и целый ряд договоров на несколько миллиардов долларов.

Путин вручил председателю КНР орден Андрея Первозванного "за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики".