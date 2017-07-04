Штаб белорусского Uber будет в Киеве 1 4.07.2017, 20:26

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Единственный белорусский город, в котором сегодня можно заказать автомобиль посредством этого сервиса – Минск.

Создатель мобильного приложения для вызова автомобилей с водителем строит в Киеве помещение для размещения своей штаб-квартиры, которая будет координировать работу в Украине, Беларуси, Азербайджане и Казахстане.

Об этом сегодня сообщил генеральный менеджер Uber в Украине, в Азербайджане, Беларуси и Казахстане Алексей Стах на пресс-конференции, приуроченной к годовщине деятельности Uber в Украине.

«Интерфакс» пишет, что в новой штаб-квартире будет работать 50 человек (сейчас в киевском офисе – двадцать работников).

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Беларуси (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и на Украине.