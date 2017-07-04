18-летний белорусский футболист хочет принять гражданство РФ 15 4.07.2017, 20:51

По словам родителей футболиста, сборная Беларуси им не интересовалась.

18-летний белорусский футболист Кирилл Капленко собирается принять российское спортивное гражданство. Об этом рассказал его отец Дмитрий в интервью «Прессболу».

Отметим, что Кирилл Капленко недавно перешел из академии «Краснодара» в «Зенит».

— Осталось дождаться решения ФИФА. Юниорская сборная России интересуется Кириллом. Мечтаю, чтобы он что-нибудь в жизни выиграл, чтобы сыграл на чемпионате мира, Европы. Пусть бы даже за юношескую, молодежную сборную. Откровенно говоря, белорусы еще не скоро там окажутся. Посмотри, как 1999-й год сыграл с индийцами на мемориале Гранаткина. Хотим попробовать, — сказал отец юного футболиста Дмитрий.

Поддерживает это решение и Наталья, супруга Дмитрия.

— С другой стороны, были мы в Краснодаре — сборная Беларуси им не интересовалась. Хотя могли взять и наши телефоны, и Кирилла. Не звонил никто. А теперь, когда попали в «Зенит», все стали резко спрашивать.

Отец Кирилла Капленко также признался, что его сына звал в молодежную сборную ее новый наставник Людас Румбутис, но Кирилл будет пробовать пробиваться в команду России.

— Никому мы не были нужны. Но, если ты заигран за молодежную сборную, ты еще можешь вернуться в национальную команду своей страны. Румбутис недавно сказал: давай малого к нам в «молодежку»! Отвечаю: не, Людас Ионыч, хотим в России попробовать. Он: туда трудно попасть! Но мечты иногда сбываются. Мы патриоты Беларуси. Однако желаем лучшего для ребенка. Кирилл в этом вопросе прислушивается к нам, — отметил Дмитрий Капленко.