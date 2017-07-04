В Гродно водитель маршрутки во время движения смотрел сериал 1 4.07.2017, 21:30

Звук, чтобы не мешать пассажирам, водитель слушает через наушники.

Читатель AutoGrodno.by поделился видео на котором видно, как водитель маршрутки во время движения смотрит фильм с мобильного телефона. Для этого телефон закреплен специальным держателем. Звук, чтобы не мешать пассажирам, водитель слушает через наушники.

— Отмечу, что водитель ехал согласно ПДД и даже непривычно медленно, — пишет Олег. — От моего дома следом за маршруткой отправился троллейбус. Так мы вместе и финишировали одновременно.