Россиянин, призвавший в эфире к импичменту Путина, пытался сбежать через Беларусь в Украину 6 4.07.2017, 21:44

В Украину Вячеслава Мальцева не пустили.

Вячеслав Мальцев, российский оппозиционер с националистическими взглядами, известен тем, что во время парламентских дебатов в эфире государственного телевидения призвал к импичменту Путину, пишет nn.by.

В отношении Мальцева возбуждено уголовное дело за создание экстремистского сообщества. Знакомые силовики предупредили его о возможном задержании, и оппозиционер успел сбежать из России.

Он направился в Беларусь, чтобы транзитом проехать через Украину в Молдову. Однако в Украину его не пустили, объяснив, что Мальцев участвовал в боевых действиях на территории «ДНР». Сам он это отрицает. Место его пребывания пока неизвестно.