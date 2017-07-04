Россиянин, призвавший в эфире к импичменту Путина, пытался сбежать через Беларусь в Украину

Россиянин, призвавший в эфире к импичменту Путина, пытался сбежать через Беларусь в Украину6
- 4.07.2017, 21:44
В Украину Вячеслава Мальцева не пустили.
Вячеслав Мальцев, российский оппозиционер с националистическими взглядами, известен тем, что во время парламентских дебатов в эфире государственного телевидения призвал к импичменту Путину, пишет nn.by.
В отношении Мальцева возбуждено уголовное дело за создание экстремистского сообщества. Знакомые силовики предупредили его о возможном задержании, и оппозиционер успел сбежать из России.
Он направился в Беларусь, чтобы транзитом проехать через Украину в Молдову. Однако в Украину его не пустили, объяснив, что Мальцев участвовал в боевых действиях на территории «ДНР». Сам он это отрицает. Место его пребывания пока неизвестно.