Как ресторатор Прокопьев «вколачивает» английский в головы своих сотрудников 3 4.07.2017, 21:54

Английский язык срочно нужно сделать третьим государственным, считает белорусский ресторатор Вадим Прокопьев.

Рrobusiness.by побывал на одном из таких занятий в ресторане Bistro De Luxe и посмотрел, как Вадим «вколачивает» английский в головы своих сотрудников.

В середине дня в Bistro de Luxe нет никого, кроме сотрудников. Закончился санитарный день и начинаются занятия. Пока есть время, официанты, бармены и метрдотели достают свои заметки по английскому, проговаривают друг с другом диалоги.

Занятие обычно проводит Вадим Прокопьев. В ресторане он появляется как главный дирижер. И его появление приводит весь персонал в движение: кто-то поправляет униформу, кто-то ищет свободное место, кто-то снова бросается пересматривать блокнот.

Упражнение 1. Yellow Submarine

Занятие начинается с песни. Сегодня это Yellow Submarine от The Beatles. Помнится, в школах мы тоже иногда пели на английском — чтобы было проще запомнить. Вадим настаивает на переводе слов песни на «хороший русский»: «Переводите смыслами, избегайте кальки, старайтесь “докопаться” до настоящего значения выражений и фразеологизмов, запоминайте идиомы, заучивайте четверостишиями.

Начните с незатейливых песен, закачайте их в свои приборчики, найдите текст в Интернете и разбирайтесь потихонечку. А как справитесь — переходите к поэтическому материалу посложнее. Верхом совершенства я буду считать если вы сможете перевести знаменитую ресторанную песенку Сlosing Time покойного Леонарда Коэна.

Вы достигаете сразу нескольких целей — с помощью музыки разминаете нужную часть мозга, ответственную за языки, запоминаете английские выражения целиком и избегаете ощущения рутины. Если песенка находит у вас эмоциональный отклик, вы усваиваете материал быстро и играючи».

С первыми строками заметно, что сотрудники очень волнуются. Несмотря на то, что слова простые, многие из них переводят текст криво. Попробуйте и вы:

In the town where I was born

Lived a man who sailed to sea

And he told us of his life

In the land of submarines

So we sailed up to the sun

Till we found a sea of green

And we lived beneath the waves

In our yellow submarine

Справились? Как вы перевели the sea of green, например? Или как вернее перевести land of submarines? Земля, или страна, или королевство подводных лодок?

Упражнение 2. «Лаконичная, но выдающаяся»

Каждый раз сотрудники отрабатывают эпизод из жизни ресторана. В этот раз это предложение десерта англоговорящим гостям.

«Наш ресторан может заслуженно гордиться своей картой десертов. Она у нас лаконичная, но выдающаяся. Как сказать «лаконичная, но выдающаяся?» — персонал молчит. Всем стыдно (мне тоже). Вадим продолжает: «Как легко вас подловить! Так и будет — laconic!»

На «выдающейся» становится легче. Сотрудники предлагают варианты: unique, outstanding, remarkable, prominent, distinguished.

Как описать десерты? Соленый, сладкий, жидкий внутри, твердый снаружи, взбитый, кремообразный, сливочный, бисквитный, хрустящий? А как сказать «прекрасное сочетание блюд»? Ответ вы увидите ниже, но в ресторане уместно использовать и «нотку французского», Вадим советует использовать «un bon mariage». И не забыть про напитки, сказав «у нас есть дижестив на любой вкус».

А когда официант подает блюдо, то вместо английского аналога подойдет «вуаля». И еще останется много технических моментов. Например, гостю будет приятно, если официант поинтересуется его мнением о блюде.

Вадим продолжает занятие: «В большинстве ресторанов даже не спросят, понравился ли десерт. А если спросят, то это может звучать примерно так: „Гуд? Окей? Окей!“ Это, конечно, тоже способ поддержать диалог, но ведь можно выразиться изящнее».

И главное помнить, что не стоит переводить с русского на английский, сразу использовать расхожую английскую формулировку: забудьте про русский язык, когда вы говорите по-английски.

Как вы бы перевели фразы «Пришелся ли десерт вам по вкусу?», «Оправдал ли он ваши ожидания?»

И в завершение официанту нужно принести счет, заказать такси, пожелать всего наилучшего. Например: «Хотели бы вы разделить счет?», «Вам распорядиться насчет такси?», а водителю такси можно сказать «Не выключайте счетчик!».

Упражнение 3. Показательное выступление

После того как сотрудники повторили активный словарь, начинается «показательное выступление» — Вадим и метрдотель Мария играют иностранную пару, а официант — обслуживает их на английском.

«Твоя задача — предложить нам десерты, сделать это правильно, выбрасывая пальцы „по-гарвардски“, ничего не забыть. Наша задача — задавать тупые вопросы, сказать свое мнение про десерт, попросить счет и заказать нам такси».

May I interest you in our dessert list, sir? And for you, madamе? — начинает девушка диалог. А что было дальше — смотрите в этом видео:

Проверьте себя: все ли верно вы перевели

Прекрасное сочетание! — Perfect match!

Не переживайте, мы подберем для вас дижестив — If you trust my choice, madame, we'll find you a perfect digestive. Have you any preferences? (Don't worry будет абсолютно невежливым вариантом).

Вам понравился десерт? — Are you happy with dessert? Did you enjoy it? Did you like it?

Оправдали ли мы ваши ожидания? — Have we met your expectations? Was it to your liking?

Indeed, sir. The salty caramel is our pride and joy. The bestseller. Did you like it with sherry? Perfect match, wasn't it? A marriage made in heaven.

Вам распорядиться насчет такси? — Would you like us to arrange a cab (taxi) for you? The car has arrived, sir. No rush, I kindly asked the driver to wait for you.

Не выключайте счетчик — Keep the meter running.

Конечно — Certainly, sir. By all means, sir (избегайте употребления sure в ресторане с приподнятым обслуживанием).