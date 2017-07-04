Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ аль-Багдади? Хассан Хассан, ВВС

4.07.2017, 22:15

Фото: kenh14.vn

Последний раз аль-Багдади появлялся на публике в 2014 году в Мосуле.

Три года назад в интернете появилась видеозапись, на которой лидер так называемого "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади требует присягнуть ему на верность в ходе проповеди в Соборной мечети ан-Нури в Мосуле. Незадолго до этого этот иракский город был захвачен джихадистами, которые объявили о создании "халифата".

К этому времени ИГ [организация, запрещенная в ряде стран - прим.] контролировала территорию размером с Британию, однако с тех пор благодаря международной кампании джихадистам пришлось отступить, а местонахождение аль-Багдади, за поимку которого США предлагают 25 миллионов долларов, остается загадкой.

Сейчас, в третью годовщину первого и последнего публичного выступления аль-Багдади, ИГ уже не контролирует большую часть захваченной территории, и лидер группировки хранит подозрительное молчание. Его последнее предзаписанное аудиообращение к последователям появилось в ноябре прошлого года, после того как началась битва за освобождение Мосула от боевиков.

Последний раз аль-Багдади появлялся на публике в 2014 году в Мосуле

На фоне этой тишины недавно стали появляться неподтвержденные сообщения о смерти аль-Багдади. Заместитель министра иностранных дел России заявил о "вероятной" гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации по Ракке 28 мая, а на прошлой неделе иранский чиновник твердо заявил, что аль-Багдади "определенно мертв". Однако оба этих заявления подвергаются сомнению американскими официальными лицами.

На видео, снятом в Ракке через неделю после появления российского сообщения, боевики ИГ ссылались на своего "шейха", не упоминая аль-Багдади по имени. Вопрос о его судьбе, таким образом, остался открытым. В конце концов, "Талибан" и "Аль-Каида" скрывали смерть лидера талибов Муллы Омара в течение двух лет.

Как для его сторонников, так и для противников отсутствие аль-Багдади в такой критический момент весьма странно.

"Третья столица"

Ответ на вопрос о местонахождении аль-Багдади может быть связан с его претензией на право быть халифом или "предводителем верных".

Согласно религиозному праву, с которым согласны далеко не все, кандидат может (среди других критериев) претендовать на этот титул, если у него есть "земля для правления".

Сейчас размеры этой земли уменьшаются. "Исламское государство" уже практически побеждено в Мосуле и еле-еле сопротивляется в Ракке - де-факто двух столицах ИГ в Ираке и Сирии.

(В ознаменование символического момента в Ираке боевики взорвали историческую мечеть ан-Нури в Мосуле две недели назад, прежде чем она перешла под контроль правительственных войск).

Аль-Багдади, возможно, скрывается на территории, которую можно назвать "третьей столицей" - в районе, который контролируется группировкой по обе стороны сирийской и иракской границ.

Джихадисты называют эту территорию вилайат аль-Фурат, или "провинция Евфрат", которая в основном состоит из иракского города Эль-Кайм и сирийского Абу-Камаль.

В 2014 году успехи ИГ начались с вилайата аль-Фурат и прилегающих районов. Как утверждают сами боевики - в видеороликах, недавно записанных в провинции Анбар в Ираке, - они использовали этот регион в качестве стартовой площадки для своих блицкригов в Ираке и Сирии.

Министерство обороны России заявило, что Абу Бакр аль-Багдади, возможно, был убит в Сирии в результате российского авиаудара по этому зданию (справа)

В регионе также находятся относительно слабо вооруженные ополченцы и племена, которые могут удерживать и защищать его, если или когда он будет отбит.

Даже в освобожденных районах, таких как город Эр-Рутба на юге страны, ИГ все же совершало регулярные нападения.

Укрытия в пустыне

Кампания по освобождению этих отдаленных городов еще не началась. Дискуссии о том, кто должен возглавить наступление на сирийской стороне - США или сирийское правительство и его союзники, все еще ведутся в Вашингтоне.

Если проводить кампанию будут США, то все равно остаются вопросы о том, должны ли повстанцы или возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" (SDF) возглавить борьбу.

В Ираке же для проправительственных сил приоритетом сейчас являются такие места, как город Талль-Афар к западу от Мосула.

Хишам аль-Хашими, советник правительства Ирака и эксперт по иракским джихадиским группировкам, предполагает, что аль-Багдади, скорее всего, скрывается в вилайате аль-Фурат.

За последние два года правительство Ирака совершило несколько воздушных ударов по Абу-Камалю. По словам Хашими, Ияд аль-Джамили, один из ближайших помощников аль-Багдади, был обнаружен в этом сирийском городе.

Ряд других близких соратников лидера ИГ также были замечены в Абу-Камале и Меядине - еще одном ключевом для группировки городе в сирийской провинции Дайр-эз-Заур, отмечает Хашими.

Вилайат аль-Фурат - единственный оставшийся регион, где ИГ может претендовать на "земли для правления".

На подготовку кампании по освобождению региона может уйти много месяцев, и еще больше времени понадобится на ее проведение. Даже после освобождения этих районов ИГ, вероятно, будет использовать пустыни, долины рек и пограничные зоны в качестве укрытий и проводить оттуда нападения на города.

Боевики ИГ взорвали знаменитую мечеть ан-Нури, когда поняли, что теряют Мосул

Самый разыскиваемый

Аль-Багдади, в отличие от других джихадистских лидеров, имеет тенденцию появляться на публике или обращаться к народу только тогда, когда в этом есть крайняя необходимость - как это было с объявлением халифата и призывом сражаться за Мосул.

Чем выше в иерархии командования ИГ находится человек, тем сильнее его круг общения ограничивается небольшим количеством верных сторонников.

Поэтому лишь несколько человек знают местонахождение аль-Багдади. Это сильно затрудняет задачу для специальных сил США, постоянно отслеживающих любые улики, которые могут привести к самому разыскиваемому человеку в мире.

Пограничные территории Сирии и Ирака - относительно безопасные и знакомые аль-Багдади земли, где он может успешно прятаться и пресекать любые попытки захватить или убить себя.

Они также дают ему возможность продолжать заявлять о себе как о предводителе верных.

Хассан Хассан, ВВС