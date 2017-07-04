Игнатик обыграл ветерана испанского тенниса Робредо на турнире в Германии 4.07.2017, 22:29

Владимир Игнатик

Фото с сайта gotennis.ru

В матче 1/16 финала белорус в двух сетах одолел Томми Робредо.

В матче 1/16 финала проходящего в немецком Марбурге грунтовом турнире серии «Challenger» посеянный 4-м белорус Владимир Игнатик (131-я ракетка мира) в двух сетах обыграл ветерана испанского тенниса Томми Робредо (199) — 7:6 (8:6), 7:5, передает «Прессбол».

В следующем раунде Игнатик сразится с 23-летним бразильцем Жоао Педро Сорги (299), который одолел в трех партиях итальянца Лоренцо Джустино.

Томми Робредо - бывшая пятая ракетка мира в одиночном рейтинге, трехкратный обладатель Кубка Дэвиса (2004, 2008-09) и двукратный обладатель Кубка Хопмана (2002, 2010) в составе национальной сборной Испании, четырехкратный полуфиналист турниров Большого шлема (трижды — в парном разряде, один раз — в миксте); победитель двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции-2000); двукратный обладатель Кубка Хопмана (2002, 2010).