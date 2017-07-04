В центре Кишинева установят памятник Франциску Скорине 4.07.2017, 22:40

Памятник-бюст Франциску Скорине будет изготовлен в Беларуси.

Правительство Молдовы одобрило решение об установке в Кишиневе памятника-бюста белорусскому первопечатнику Франциску Скорине, передает БелТА.

Соответствующее постановление кабмин Молдовы принял сегодня на своем заседании по инициативе Министерства культуры республики с целью увековечения памяти прославленного белорусского первопечатника, а также по случаю отмечаемого в этом году 500-летия издания первой книги на белорусском языке.

Как отметила министр культуры Молдовы Моника Бабук, согласно решению правительства Молдовы и мэрии муниципия Кишинев, памятник-бюст Франциску Скорине будет установлен в центре молдавской столицы - в сквере на пересечении ул. Алексея Матеевича и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

Расходы на разработку проектной документации для памятника, исполнение работ и установку постамента и бюста, а также благоустройство прилегающей территории будут покрыты за счет финансовых средств Беларуси и спонсорской помощи.

Памятник-бюст Франциску Скорине будет изготовлен в Беларуси, автора работы отберут по итогам конкурса, организуемого Министерством культуры Беларуси.