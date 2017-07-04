«На Минск едешь – красиво, а у нас работы нет» 2 4.07.2017, 22:59

Как загибается белорусская деревня.

Гостеприимно и приятно. Такую Поставщину показывают на государственном телевидении. И совсем в стороне остаются забытые всеми деревни, пишет «Белсат».

Свираны

«Работы нет, зарплаты маленькие. Убежали люди».

«У нас колхоз банкрот. Поэтому и получаем наверное так, что сколько могут, столько и платят», – свидетельствуют местные жители.

А платить могут немного. Преимущественно около Br 150. А после отчисления расходов за продукты, которые берут по списку, остается половина.

Люди открыто говорят о выживании

«Зарплаты стали маленькие. И надо же людям жить. Нужно кормить семьи. Молодежи нет, клуб закрыли. Людей стало мало. Пенсионеры остались», – говорит Инесса, жительница Свиран.

Но директор ОАО «Вереньки-агро» Василий Ширко о проблемах не говорит. Ширко не сознался съемочной группе «Белсата», что он и есть руководитель. А позже начал пугать милицией.

Лукашенко неоднократно говорил о «возрождении» деревни

Запускались и перазапускались специальные программы. Но количество сельчан стабильно снижается. Их на начало года было чуть более 22% от общего числа белорусов. А за годы правления Александра Лукашенко стало почти на миллион меньше.

«На Минск едешь, вон как красиво. В Вильнюс едешь, тоже красиво. А если где-то заглубляешься, то где там… Работы нет. Проблема. И здесь проблема такая. Вот это колхоз разваливается, сокращается, школа сокращается», – поделилась собственными наблюдениями Ольга из деревни Трапшевичи.

А буквально вчера власти похвастались военными и экономическими «достижениями» на параде. А также правитель обещал, что армия способна защитить от врагов. Вот только тех, кого надо защищать, становится с каждым годом все меньше.