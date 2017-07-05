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«Иду на грозу»: не стало писателя Даниила Гранина

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  • 5.07.2017, 7:45
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Автор книг о верящих в свое дело ученых-искателях скончался на 99-м году жизни.

Писатель Даниил Гранин, почетный гражданин Санкт-Петербурга, соавтор знаменитой «Блокадной книги», скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС друзья семьи покойного.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился организовать похороны и траурные мероприятия.

Даниил Гранин - писатель, прошедший Вторую мировую войну. Он родился в семье лесника 1 января 1919 года. В 1940 году он окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе, оттуда ушел на фронт и служил до конца войны в танковых войсках. С 1946 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте.

Литературную деятельность он начал в конце 1940-х годов, его первой публикацией был рассказ «Вариант второй» в журнале «Звезда». Первые произведения Гранина были посвящены научно-техническому прогрессу, изысканиям ученых и преодолению трудностей. В 1954 году был опубликован его роман «Искатели», в 1962 – «Иду на грозу». По его произведениям снимали художественные фильмы, в которых он часто выступал сценаристом.


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