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Лукашенко: Сделайте все, о чем мечтал мой друг Уго Чавес

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  • 5.07.2017, 7:58
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Диктатор поздравил уже почти экс-диктатора Мадуро с Днем независимости Венесуэлы.

Александр Лукашенко «от имени белорусского народа» и себя лично поздравил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником — Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Братская нам Венесуэла вынуждена сегодня противостоять непростым вызовам современности, чтобы сохранить выбранный курс и продолжить осуществлять все то, о чем мечтал мой большой друг Уго Чавес. Убежден, что венесуэльцы преодолеют все препятствия на этом пути», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Венесуэлой. «Уверен, совместными усилиями мы сумеем еще более углубить политические связи, активизировать экономическое взаимодействие, промышленную кооперацию, реализовать много проектов на благо наших народов», — подчеркнул диктатор.

В Венесуэле третий месяц подряд проходят крупные антиправительственные выступления из-за разгоревшегося в стране кризиса. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, порядка 70 погибли, в частности несколько сотрудников правоохранительных органов.


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