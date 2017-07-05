«Не трогайте Зеленый Луг своими руками!» 6 5.07.2017, 8:07

4,160

Минчане бунтуют против «уплотнения».

Градостроительный проект детального планирования территории в границах Логойского тракта — ул. Седых — ул. Кедышко — ул. Славинского — северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР на общественное обсуждение выставили с 1 июля, сообщает tut.by.

Это, кстати, уже не первая попытка города застроить район: три года назад жители микрорайона отбились от строительства жилого комплекса на месте зеленой зоны вдоль улицы Калиновского и строительства дороги, для который вырубили бы весь сквер. Проект тогда отправили на доработку. И вот теперь презентовали новый.

По новому проекту сносить в районе ничего не планируют. А наоборот — будут уплотнять.

Тем не менее, презентация проекта, которая прошла в зале Минского городского центра олимпийского резерва по борьбе им. А.В. Медведя, прошла довольно бурно. И началась традиционно со скандала: собравшиеся местные жители были недовольны качеством звука микрофона, который выдали главному архитектору проекта.

Под общий гул и крики из зала «Не трогайте Зеленый Луг своими руками!» Александр Бондарчик — главный архитектор проекта — все же попытался презентовать его.

Он сразу предупредил, что по проектам детального планирования никто не строит. Это всего лишь видение архитекторов, как можно развивать данную территорию. Даже после утверждения проекта, если на него не найдется инвестор, строить никто не будет.

В планах архитекторов, напомним:

— проведение реконструкции существующего жилфонда: 5−9-этажным домам подкрасят фасады;

— строительство третьего кольца и станций метро;

— строительство нового жилья: один жилой комплекс на месте нынешних ЛЭП — после выноса ЛЭП. Второй многоквартирный дом с подземным гаражом-стоянкой на 50 м/мест — на территории ОАО «БелВТИ».

— строительство два многофункциональных торгово-обслуживающих комплекса и пару магазинов шаговой доступности.

Кроме того, в ПДП заложено:

— строительство многофункциональных административно-деловых, торгово-бытовых и общественно-жилых интегрированных по вертикали и горизонтали комплексов вдоль ул. Калиновского;

— строительство общежития для учащихся и преподавательского состава (реконструкция территории УО «Белорусский государственный медицинский колледж»);

— строительство многоуровневых гаражей-стоянок;

— реконструкция заброшенных детсадов и школ;

— строительство амбулатории.

Планы архитекторов вызвали в зале шквал недовольства. Презентацию даже пытались сорвать, пеняя на плохую акустику. Но представители администрации района попросили архитектора все же продолжить и ответить на вопросы присутствующих.

Возмущение в зале, в основном, вызвало предложение проектировщиков построить в районе жилые дома. При этом, местные жители ссылались на технико-экономические показатели, приведенные в пояснительной записке проекта.

В них указано, что жилищный фонд после реализации проекта, в районе вырастет на 253 тысячи квадратных метров. Архитектор же уверял: лишь на 68 тысяч. Цифры, представленные в пояснительной записке, не отражают планы проектировщиков:

— В записке указана максимальная возможность этой территории, но на самом деле здесь будет построено лишь 68 тысяч квадратных метров жилья, численность населения вырастет на 2,6 тысячи человек, — попытался успокоить собравшихся архитектор.

Но люди не унимались. Они были уверены, что архитектор врет, а после строительств жилья население района вырастет, как минимум, на 8 тысяч человек. И тут уже возникнет новая проблема: отсутствие достаточного количества поликлиник в квартале.

— Наша 27-я поликлиника уже не справляется. Здесь есть главврач ее, давайте у него спросим! Так ведь, не справляется? — закричал один из самых активных мужчин в зале. Что ответил главврач поликлиники, сидевший в зале, никто не услышал, но активный мужчина был уверен, что тот кивнул. — Вот видите! А что будет, когда сюда приедет еще 8 тысяч человек? Куда они будут ходить? В какие поликлиники и школы? Ответьте нам!

Архитектор четко ответить не смог. Он лишь указал на то, что по проекту предусмотрено строительство амбулатории, а население все же вырастет не на 8 тысяч человек.

Кроме поликлиник, волновало местных жителей и отсутствие в проекте новых школ и детсадов (реконструкция заброшенных им показалась невозможной), зеленых зон (под новое жилье вырубят часть деревьев), паркингов — запланированные возле школ людям показались слишком опасными для школьников.

Пока шло обсуждение, в зале собирали подписи под коллективным обращением в Мингоорисполком, где местные жители просят не утверждать проект, «ввиду наличия в проекте данных, искажающих расчетные показатели, имеющие первостепенное значение для расчета обеспеченности минимально гарантированными социальными объектами».

— Это ведь наш район, мы дышим здесь одним воздухом. И не хотим, чтобы нас так бессмысленно и бессовестно застраивали, — сказала женщина, оставляя свою подпись под обращением.

Напомним, проектные материалы можно посмотреть на сайте администрации Первомайского района в разделе «Общественные обсуждения».

Экспозиция градостроительного проекта, журналы регистрации замечаний и предложений будут находиться в фойе ГУ «Минский городской центр олимпийского резерва по борьбе им. А.В. Медведя» (ул. Калиновского, 55Б) по 15 июля (с 9.00 до 19.00 часов).