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США и Южная Корея провели военные учения у берегов КНДР

  • 5.07.2017, 8:13
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Маневры стали ответом на провокации северокорейского диктатора.

Вечером во вторник представители администрации США подтвердили, что в ходе проведенного накануне в Северной Корее испытательного пуска действительно была запущена первая в истории этой страны межконтинентальная баллистическая ракета. Как заявил Белый дом, Соединенные Штаты готовы использовать «полный спектр имеющихся в нашем распоряжении возможностей в ответ на растущую угрозу» со стороны Пхеньяна.

Запуск ракеты официальные северокорейские СМИ назвали «подарком» США на День независимости 4 июля.

Во вторник американские и южнокорейские вооруженные силы провели демонстративные учения, обстреляв ракетами район неподалеку от восточного побережья Корейского полуострова, сообщает «Голос Америки».

Признав, что Пхеньян смог достичь определенных успехов в ракетных технологиях, американские эксперты тем не менее сомневаются, что властям КНДР удалось создать боевую часть ракеты, способную нести ядерный заряд. Тем не менее, в Вашингтоне уже заявили о том, что готовы обратиться в Совет безопасности ООН и при необходимости применить военные и дипломатические меры для того, чтобы остановить ядерную и ракетную программу Пхеньяна.


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