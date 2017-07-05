«Немецкая волна»: В Беларуси есть политзаключенные 1 5.07.2017, 8:35

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Фото: bymedia

Что предложили ОБСЕ белорусские правозащитники.

Накануне Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске правозащитники провели свое мероприятие, на котором озвучили предложения по улучшению ситуации с правами человека, передает «Немецкая волна».

Это первый за 13 лет форум, который правозащитники смогли провести в Беларуси, - такую характеристику 4 июля дал глава незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий Параллельному форуму гражданского общества, приуроченному к проведению в Минске 5-9 июля ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Участие в форуме приняли более ста представителей белорусских и зарубежных правозащитных организаций, среди них: Human Rights House Foundation, Freedom House, Amnesty International и другие, а также делегаты ПА ОБСЕ, БДИПЧ и дипломатического корпуса.

Показательно, что в мероприятии не смогла участвовать один из организаторов - глава белорусского Центра правовой трансформации (Lawtrend) Елена Тонкачева. Она является российской гражданкой и на три года ей запрещен въезд в Беларусь, поэтому обращение Тонкачевой к участникам форума было показано в видеозаписи.

По итогам форума была принята резолюция, в которой правозащитники призвали международное сообщество последовательно продвигать требования верховенства права и прав человека в Беларуси.

Спецдокладчик ООН Харашти в Минске

Но есть и положительные примеры. Руководитель российского Центра по развитию демократии и прав человека Юрий Джибладзе смог приехать в Минск после 6 летнего запрета, специальный докладчик Совета ООН по правам человека Миклош Харасти - после 12-летнего перерыва.

В отношении последнего МИД Беларуси выступил 4 июля с заявлением, что визит Харашти является частным и что официальный Минск не признает его мандат.

В свою очередь Харашти в интервью DW выразил благодарность ПА ОБСЕ за приглашение на сессию в Минск и пообещал озвучить свою оценку ситуации с правами человека в Беларуси 6 июня на мероприятии, организованном вице-президентом ПА ОБСЕ Кентом Харстедом.

Миклош Харашти не теряет надежды, что белорусские власти воспользуются возможностью его присутствия в Минске и «сделают шаг вперед и вступят в общение - пусть это и не прогресс в признании мандата»

В Беларуси есть политзаключенные

Оценку ситуации с правами человека дали белорусские и зарубежные правозащитники. Алесь Беляцкий констатировал, что в Беларуси остаются за решеткой два политзаключенных - Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный, около 1000 человек подверглись репрессиям в марте-апреле за участие в акциях протеста.

Накануне сессии ПА ОБСЕ выпустили из СИЗО всех фигурантов «дела патриотов». Беляцкий отметил при этом, что уголовное дело осталось, «пусть и неизвестно, дойдет ли оно до суда».

Как ОБСЕ может содействовать улучшению ситуации с правами человека в Беларуси?

Российский правозащитник Юрий Джибладзе отметил, что в принципах ОБСЕ права человека провозглашены такой же важной составной частью всеобщей безопасности как и военно-политические вопросы, и экономические вопросы.

По словам Джибладзе, «голос гражданского общества дает возможность тем государствам, политикам, сотрудникам международных организаций, которые разделяют наши взгляды, продолжать борьбу по отстаиванию принципов универсальных прав человека и реализации их на практике».

Что может ОБСЕ?

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак сказал, что об эффективности международных механизмов в области прав человека «можно говорить тогда, когда мы эти международные мостики перебрасываем на национальный уровень». По словам правозащитника, «большая ошибка ожидать, что кто-то снаружи просто возьмет и изменит у нас ситуацию».

В свою очередь юрист незарегистрированной Ассамблеи неправительственных организаций Юрий Чаусов отметил, что ОБСЕ - один из немногочисленных инструментов, доступный Беларуси, которая не является членом Совета Европы.

Чаусов привел пример руководящего принципа по свободе ассоциаций, разработанного ОБСЕ в контакте с белорусским правительством, а также с участием гражданского общества. Кроме того, наблюдательные миссии ОБСЕ каждый раз дают рекомендации по улучшению избирательного законодательства, часть из них в итоге белорусские власти соглашаются принять.

«Белорусское государство признает ОБСЕ, действует в ОБСЕ, а значит, есть политическая основа для того, чтобы государство не отказывалось от этих механизмов целиком», - сказал эксперт.