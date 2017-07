10 продуктов, которые ни за что не станет есть эксперт по пищевой безопасности 11 5.07.2017, 8:41

Оказалось, что многим блюдам с «хорошей репутацией» лучше поискать альтернативу.

Редакция AdMe.ru изучила несколько исследований на тему безопасности продуктов питания, и некоторые выводы нас удивили. Оказывается, столько «здоровой» пищи несет в себе угрозу, а мы и не знали.

Конечно, в идеале надо последовать примеру экспертов и совсем отказаться от продуктов из нашего списка, но разум подсказывает, что можно просто ограничить их в своем рационе и, если есть возможность, найти альтернативу.

10. Сырые устрицы

Почему нельзя: Американский адвокат Билл Марлер более 20 лет работает с делами, связанными с пищевыми отравлениями. За это время мужчина стал экспертом в этой области и решил поделиться со всем миром, почему ни за что в жизни не станет есть сырые морепродукты. Из-за потепления воды в мировом океане сырые моллюски становятся благоприятной средой для размножения множества новых видов бактерий.

Чем можно заменить: Запеченные устрицы под пикантным соусом на вкус не хуже.

9. Свежевыжатые соки

Почему нельзя: Свежевыжатый сок может стать причиной заражения вирусами, бактериями и паразитами, и в этом случае риск превышает пользу.

Чем заменить: Если хочется именно напитка, то лучше отдать предпочтение пастеризованным сокам или компотам. Но если хочется, чтобы все-все витамины остались на месте, идеальным вариантом будет съесть свежий плод.

8. Мясо с кровью

Почему нельзя: Температура ниже 71 °С не убивает в мясе кишечную палочку и сальмонеллу.

Чем заменить: Мясом степенью прожарки medium well и well done.

7. Пророщенные зерна

Почему нельзя: По причине все той же кишечной палочки и сальмонеллы, которые встречаются гораздо чаще, чем можно подумать. Также важно понимать, что полезны только те зерна, которые не были обработаны химикатами, а это очень сложно проверить.

Чем заменить: Зернами, которые были пророщены по правилам, либо сырыми семечками и семенами (льняные, тыквенные, подсолнечные), которые приносят не меньше пользы.

6. Парное молоко

Почему нельзя: Условия, в которых добывается свежее молоко, нельзя назвать стерильными, даже если хозяин тщательно следит за коровой. Отсюда возможность попадания в напиток бактерий и вирусов, уничтожить которые можно только кипячением.

Чем заменить: Кипяченым, топленым или пастеризованным молоком.

5. Сырая брюссельская капуста

Почему нельзя: За последние 20 лет Билл Марлер принимал участие в 30 делах, связанных с отравлением сырой брюссельской капустой, и это повод занести ее в этот список.

Чем заменить: Чтобы избежать кишечной палочки и сальмонеллеза, капусту, как и другие продукты, лучше хорошенько прожарить или запекать при температуре не менее 160 °С.

4. Вареная речная рыба и уха из нее

Почему нельзя: Испанские ученые из Университета Севильи выяснили, что во время варки пресноводной рыбы нейтрализуется только 18 % опасных для жизни цианотоксинов. Остальные вредные вещества из рыбы попадают в бульон, который становится концентратом токсинов.

Чем заменить: Рыбой, приготовленной на пару, так как эксперимент показал, что при таком способе готовки уничтожается 26 % цианотоксинов.

3. Колбасные изделия

Почему нельзя: Американские исследования подтверждают, что любые, даже самые дорогие и качественные колбасные изделия содержат нитраты и нитриты, вызывающие рак. В 1 кг колбасы на 400 % больше соли и на 50 % больше жира, чем в обычном куске говядины.

Чем заменить: Вяленое мясо (лучше собственного изготовления) отлично сочетается с хлебом и маслом к чаю — не хуже, чем колбаса.

2. Запакованные продукты из 2 и более ингредиентов

Почему нельзя: В качестве консервантов производители используют бутилгидроксианизол (BHA) и бутилгидрокситолуол (BHT). Высокие дозы этих веществ вызывают гормональные нарушения. А результат исследования научного эксперимента над животными показал, что регулярное употребления BHA провоцирует развитие раковых опухолей.

Конечно, это не означает, что 100 % такая реакция будет и у человеческого организма, но зачем испытывать судьбу и становиться подопытным кроликом?

Чем заменить: Домашними заготовками и консервами, приготовленными самостоятельно, но, если есть время, лучше готовить свежую еду каждый день.

1. Предварительно вымытые и нарезанные овощи и фрукты

Почему нельзя: Фрукты и овощи, которые продаются помытыми и порезанными, прошли через несколько рук, а чем больше людей дотрагивается до еды, тем больше шансов занести в нее микробы.

Чем заменить: Лучше самостоятельно купить на рынке ингредиенты и дома побаловать себя фруктовым салатом.