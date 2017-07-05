Министр Наливайко напомнил про еще один «необременительный» налог 18 5.07.2017, 8:48

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Новый побор «вступит в силу» сразу после Нового года.

В министерстве по налогам и сборам Беларуси (МНС) заявляют, что введение практики взимания НДС на оказание электронных услуг международными компаниями или так называемого «налога на Google» не вызовет затруднений у компаний.

«Этим и остальным плательщикам (таким как Google, App Store и др.) будет крайне легко работать в нашей стране. В прошлом году, когда вносили данную норму в налоговое законодательство, оставили год в качестве адаптационного периода: норма, прописанная в 2016 году, вступит в силу в 2018-м. Это сделано сознательно для того, чтобы и мы, и субъекты хозяйствования, которым придется работать в новых реалиях, могли подготовиться», - сказал глава МНС Сергей Наливайко в ходе онлайн-конференции а сайте БелТА.

Для иностранных компаний никаких затруднений при взаимодействии с налоговиками Беларуси с 2018 года не возникнет из-за введения так называемого налога на Google, заверил Наливайко.

По словам министра, благодаря тому, что такой продолжительный период определен для выяснения нюансов, и у налоговой службы, и у крупных иностранных плательщиков достаточно времени, чтобы понять, как строить свою работу. Как отметил Наливайко, ряд аудиторских компаний еще в начале текущего года направили в МНС запросы, как организовать взаимодействие.

«Если говорить о таких плательщиках, как Google, то в Европе они уже давно работают в аналогичном режиме. И никаких затруднений у них это не вызывает. Для любого субъекта хозяйствования и не только для иностранного гораздо важнее предсказуемость и стабильность законодательства. А сложность или простота вторичны: все крупные компании имеют сильные бухгалтерские службы, хороших аудиторов в партнерах, прекрасно просчитывают выгоды, издержки», - подчеркнул глава МНС.

Как сообщалось, в Беларуси с 1 января 2018 года вводится НДС на оказание электронных услуг международными компаниями.

К электронным услугам отнесены поставка и обновление программного обеспечения, фильмов, музыки, игр, предоставление доступа к базам данных и тому подобное.

Министерство финансов Беларуси ожидает ежегодные поступления в бюджет в размере около $4,5 млн от взимания НДС с оборотов по реализации электронных услуг, оказываемых на территории республики международными компаниями, находящимися за пределами страны.