Макрон cпустился под воду на атомной субмарине
- 5.07.2017, 8:50
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Президент Франции принял участие в маневрах, имитирующих запуск ядерной ракеты.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел несколько часов под водой на борту атомной подводной лодки, приняв участие в учениях, имитирующих запуск ядерной ракеты, сообщает ВВС.
На АПЛ «Ле Террибль», находившейся в 300 км от побережья Бретани, Макрона опустили с вертолета. Позже французский президент опубликовал в соцсетях фотографию спуска.
После того как в 2019 году Британия покинет Евросоюз, Франция останется единственной из 27 стран объединенной Европы, в арсенале которой есть ядерное оружие.
Макрон подчеркнул важность французских сил ядерного сдерживания, назвав их «краеугольным камнем безопасности».
Имитация ядерного запуска была частью программы визита президента на военно-морскую базу Иль-Лонг, где он провел весь день. Именно там дислоцируются все четыре французские атомные подводные лодки, оснащенные ядерными баллистическими ракетами.
Помимо подлодок, ядерные ракеты есть и на вооружении французских ВВС. В общей сложности ядерный арсенал страны составляет около 300 боеголовок.
Одновременно с визитом президента Макрона на Иль-Лонг новое французское правительство под председательством Эдуара Филиппа с легкостью выиграло голосование о доверии в парламенте: его поддержали 370 депутатов нижней палаты, «против» проголосовали лишь 67.
Филипп представил на утверждение парламентариев программу работы своего кабинета, включающую в себя сокращение бюджетных расходов и реформу трудового законодательства. Категорически против этой реформы выступали французские профсоюзы, которые теперь угрожают массовыми забастовками ближайшей осенью.